Ski Alpin Odermatt liegt nach starkem Lauf in Führung, Meillard Dritter Marco Odermatt hat in Alta Badia beste Karten auf einen Sieg: Der Nidwaldner liegt nach einem formidablen ersten Durchgang auf Zwischenrang eins. Auch Loïc Meillard ist auf Podestkurs.

Marco Odermatt ist weiter in Topform. Keystone

Marco Odermatt will zurück an die Riesenslalom-Spitze. Anders als eine Kampfansage ist sein fabelhafter erster Lauf in Alta Badia nicht zu verstehen. Der Nidwaldner liegt nach dem ersten Lauf mit 60 Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem Norweger Henrik Kristoffersen in Führung, nachdem es am Vortag nach einem schwächeren ersten Durchgang «nur» für den dritten Schlussrang gereicht hatte.

Odermatt sprach nach seiner Fahrt von einer «super Steigerung im Vergleich zum gestrigen Morgen»: «Es hat wieder alles zusammengepasst, ich hatte wieder das Vertrauen und den Mut.» Der Vortagessieger wird dem Innerschweizer den Triumph jedenfalls nicht mehr streitig machen: Der Norweger Lucas Braathen rutschte weg und schied früh aus.

Nebst Odermatt befindet sich auch Loïc Meillard auf Podestkurs. Der Neuenburger überzeugte vor allem im letzten Abschnitt der anspruchsvollen Gran Risa und liegt mit 1,1 Sekunden auf dem dritten Rang. Justin Murisier folgt als drittbester Schweizer auf dem elften (+ 2,80), Gino Caviezel auf den 16. Platz (+ 3,18). (dur)