Ski Alpin Riesenslalom in Val d'Isère: Odermatt nach fehlerfreiem Lauf in Führung, Meillard auf Rang fünf Marco Odermatt zeigt auch in Val d'Isère eine formidable Fahrt und liegt nach dem ersten Durchgang in Führung. Loïc Meillard befindet sich vor dem zweiten Lauf in Podestnähe.

Marco Odermatt ist auf bestem Wege, auch den zweiten Riesenslalom der Saison zu gewinnen. Keystone

Marco Odermatt hat sich auch im zweiten Riesenslalom der Saison in Pole Position für einen Sieg gebracht. Der Nidwaldner, der schon zum Saisonbeginn in Sölden triumphiert hatte, liegt nach dem ersten Lauf im französischen Val d’Isère in Führung. Odermatt zeigte auf der welligen Piste weder Fehler noch Schwächen und fuhr sich – fast schon automatisiert anmutend – einen Vorsprung von 45 Hundertstelsekunden vor dem Österreicher Manuel Feller heraus. Auf dem dritten Zwischenrang befindet sich der Deutsche Alexander Schmid (+ 1.19 Sekunden).

«Ich habe mich von Anfang an gut gefühlt», befand der mit Startnummer zwei ins Rennen gegangene Innerschweizer, der auch auf die diffizilen Streckenbedingungen zu sprechen kam: Es sehe sicher nicht gut aus, «es ist ein Kampf hier». Insgesamt sei es aber ein gutes Rennen für ihn bis jetzt.

Auch bei Loïc Meillard waren keine groben Fauxpas auszumachen. An die Spitzenzeit Odermatts kam der Neuenburger zwar nicht heran – stattdessen wuchs sein Rückstand mit jeder Zwischenzeit an –, doch auch er geht mit einer guten Ausgangslage in den zweiten Durchgang. Der 26-Jährige ist mit 1.49 Sekunden Rückstand auf Rang fünf klassiert, auf das Podium fehlen ihm 30 Hundertstel. Mit Justin Murisier (12./+ 1.49), Livio Simonet (16./+ 2.48), Fadri Janutin (17./+ 2.59), Semyel Bissig (26./+ 3.13), Gino Caviezel (28./+ 3.21) und Thomas Tumler (29./+ 3.29) stehen sechs weitere Schweizer im zweiten Lauf; bloss Daniele Sette schied aus. (dur)