Ski Alpin Souveräner Marco Odermatt siegt auch in Val d'Isère Der Nidwaldner zeigt beim Riesenslalom in den französischen Alpen erneut eine vortreffliche Leistung und setzt sich vor Alexis Pinturault durch. Loïc Meillard und Justin Murisier fahren bei schwierigen Bedingungen in die Top Ten.

Marco Odermatt wartete bei schwierigen Pistenverhältnissen mit einer Glanzleistung auf. Keystone

Marco Odermatt bleibt im alpinen Skiweltcup gegenwärtig das Mass aller Dinge. Der Nidwaldner gewann den Riesenslalom in Val d’Isère nach zwei fabelhaften Läufen souverän vor dem Franzosen Alexis Pinturault (+ 0.59 Sekunden), dem Gesamt- und Riesenslalomweltcup-Sieger der vergangenen Saison. Für den 24-jährigen Odermatt war es bereits der siebte Weltcupsieg seiner Karriere, der dritte in dieser Saison. Aus Schweizer Sicht war es der erste Weltcupsieg in Val d'Isère seit 2008. Damals hatte Carlo Janka im französischen Wintersportort triumphiert.

Dritter wurde der Österreicher Manuel Feller (+ 1.24). Eine bittere Pille hatte Filip Zubcic zu schlucken: Der Kroate, nach dem ersten Lauf auf Rang drei, musste seine Hoffnungen auf einen Podestplatz durch ein bitteres Ausscheiden im zweiten Durchgang begraben.

Anspruchsvolle Pistenbedingungen

«Ich habe immer irgendwie probiert, auf der Linie zu bleiben. Das ist mir gelungen», analysierte der Sieger nach seinen zwei Fabelläufen. Nach dem ersten Durchgang hatte er noch gesagt: «Ich hatte kein gutes Gefühl während dem Rennen. Es hat jeder gewusst, dass es ein Kampf wird.» Der Innerschweizer spielte damit auf die anspruchsvollen Gegebenheiten an. In den Tagen vor dem Rennen war in Val d’Isère viel Neuschnee gefallen, was sich negativ auf den Zustand der äusserst ruppigen Piste ausgewirkt hatte.

Nicht ganz wunschgemäss verlief das Rennen indes für Loïc Meillard und Gino Caviezel, die mit den anspruchsvollen Pistenbedingungen Mühe bekundeten. Meillard vermochte den schwachen Eindruck aus dem ersten Lauf immerhin zu korrigieren; der Neuenburger schob sich als Siebter noch in die Top Ten vor. Gino Caviezel rutschte nach einem kapitalen Fehler im zweiten Durchgang dagegen auf Position 17 ab.

Justin Murisier kam als drittbester Schweizer auf einen ordentlichen neunten Schlussrang. Thomas Tumler verbesserte sich durch einen tadellosen zweiten Lauf sensationell vom 29. auf den 14. Platz. Daniele Sette klassierte sich auf Rang 23. Cédric Noger (47.) hatte den Sprung in den zweiten Durchgang als einziger Schweizer verpasst.