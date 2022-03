Ski alpin Niels Hintermann triumphiert in der Abfahrt in Kvitfjell – gleichauf mit Cameron Alexander Niels Hintermann gewinnt erstmals eine Weltcup-Abfahrt, der Kanadier Cameron Alexander liegt sensationell gleichauf. Beat Feuz wird Vierter – und verkürzt den Rückstand in der Abfahrtswertung.

Niels Hintermann fuhr ein famoses Rennen. Keystone

Was für ein grandioser Auftritt! Schon in den Abfahrtstrainings zuvor hatte Niels Hintermann einen vortrefflichen Eindruck hinterlassen und immer mit den Besten mitgehalten. Dass ihm eine ähnliche – oder gar bessere – Leistung auch im Rennen gelingen kann, stellte der Zürcher dann in der ersten zweier Abfahrten im norwegischen Kvitfjell eindrucksvoll unter Beweis: Bei jeder Zwischenzeit lag der 26-Jährige in Führung. Und er konservierte den Vorsprung bis zum Schluss, am Ende waren es zwölf Hundertstel. Der erste Weltcupsieg in der «Königsdisziplin» war Tatsache.

Es habe sich super angefühlt, versuchte der strahlende Gewinner seine Leistung im TV-Interview einzuordnen. «Ich habe unten gemerkt, es war wirklich eine gute Fahrt.» Der mit aller Kraft um Professionalität bemühte Hintermann gab aber an, er wolle «das noch nicht so nah an mich heranlassen». Er verwies auf die Tatsache, dass am Wochenende ja noch zwei Rennen – eine Abfahrt, ein Super-G – in Norwegen anstehen.

Einen alleinigen Sieg feierte der Schweizer allerdings nicht, denn das Rennen im norwegischen Skiort hielt eine wahrhaftige Sensation bereit. Der mit Startnummer 39 gestartete Cameron Alexander fuhr mit der gleichen Laufzeit wie Hintermann über die Ziellinie – und sicherte sich vollkommen überraschend den geteilten Spitzenplatz. Das treffende Resümee lieferte der ungläubige Kanadier gleich selbst: «Es ist einfach verrückt, ein bisschen komisch.»

Um die Schlussränge drei bis fünf hatte sich zuvor ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen ereignet. Mit Startnummer neun gestartet, schickte sich Beat Feuz an, der kurz vorher aufgestellten Bestmarke von Matthias Mayer den Garaus zu machen. Mal unterbot der Emmentaler die Zwischenzeiten des Österreichers, mal lag er knapp darüber. Der Zweikampf fand kein glückliches Ende aus Schweizer Sicht: Der Abfahrts-Olympiasieger blieb sieben Hundertstelsekunden hinter Mayer.

Elemente eines Happy Ends hielt das Spektakel aber doch bereit, zumindest auf den zweiten Blick. Denn Feuz klassierte sich durch seine Fahrt hauchdünn – eine läppische Hundertstel – vor Aleksander Kilde auf Rang vier– und verkürzte seinen Rückstand auf den Norweger in der Abfahrtswertung auf drei Zähler.

Odermatt für einmal ohne Chance

Marco Odermatt hielt nur in den Startabschnitten mit den Besten mit. Der Nidwaldner musste sich mit insgesamt 91 Hundertsteln Rückstand mit dem 15. Schlussrang begnügen. Ein unverhoffter Triumph in der Abfahrtswertung dürfte wohl vom Tisch sein. Stefan Rogentin folgte auf Platz 17 (+ 1.02). Mit Alexis Monney auf Position 26 klassierte sich ein vierter Schweizer in den Punkten (+ 1.27).

Eine veritable Enttäuschung musste indes Startläufer Vincent Kriechmayr hinnehmen. Dem Lauf des Österreichers, der sich im vergangenen Jahr immerhin zum Abfahrtsweltmeister gekrönt hatte, waren keine gröberen Fehler zu attestieren – doch der 30-Jährige schien wie mit angezogener Handbremse zu fahren, häufte er doch einen beträchtlichen Rückstand von 2.71 Sekunden an. Für die Punkteränge reichte die verhaltene Darbietung nicht.