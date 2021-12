Ski Alpin Odermatt nach dem ersten Lauf zwei Hundertstel hinter Faivre auf Rang zwei Marco Odermatt befindet sich auch beim dritten Riesenslalom der Saison auf Tuchfühlung zur Spitze. Auch für Justin Murisier und Gino Caviezel winken gute Platzierungen. Loïc Meillard kann indes nicht vollumfänglichen überzeugen.

Marco Odermatt befindet sich auf Tuchfühlung zur Spitze. Keystone

Gewinnt Marco Odermatt auch den dritten Riesenslalom der Saison? In jedem Fall hat er sich beim ersten Lauf in Alta Badia in eine ausgezeichnete Ausgangssituation für dieses Kunststück manövriert. Bloss zwei Hundertstelsekunden verlor der gewohnt fehlerfreie Nidwaldner auf den Führenden Alexis Pinturault aus Frankreich, büsste im Mittelteil der Strecke die Führung ein. Auf Zwischenrang drei ist der Österreicher Manuel Feller klassiert (+ 0.19 Sekunden). River Radamus aus den USA überraschte als Vierter (+ 0.30).

Es sei eine der schönsten Pisten im Riesenslalom, schwärmte Odermatt im Anschluss an seinen Lauf. «So macht es richtig Spass.»

Auf Kurs Top Ten befinden sich derweil Justin Murisier (+ 0.61) und Gino Caviezel (+ 0.71), die vor allem mit einem starken Schlussabschnitt zu reüssieren vermochten. 42 Hundertstel fehlen dem achtplatzierten Murisier nach seiner überzeugenden Fahrt auf den dritten Platz, der auf Rang zehn klassierte Caviezel verlor 52 Hundertstel auf das Podest. Loïc Meillard kam auf der Gran Risa hingegen nicht wirklich in Fahrt. Augenfällige Fehler waren nicht auszumachen, doch der Neuenburger Technikspezialist entwickelte nicht genug Tempo – und musste sich nach dem ersten Durchgang mit dem 16. Rang begnügen. Daniele Sette fuhr auf Position 23 (+ 1.71). (dur)