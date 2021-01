Ski Alpin Yule scheidet aus und flucht, Zenhäusern nach dem 1. Lauf im Nachtslalom Vierter Im legendären Nachtklassiker von Schladming liegt ein Podestplatz für Ramon Zenhäusern in Reichweite, während Daniel Yule seine Hoffnungen früh begraben muss.

Ramon Zenhäusern findet die perfekte Linie im 1. Lauf noch nicht, hat aber intakte Chancen auf das Podest. Keystone

Der legendäre Nachtslalom in Schladming wird für gewöhnlich von lauter Musik und Partystimmung umrahmt. Diese fällt dieses Jahr aus bekannten Gründen aus. Auf der Planai wollen die Schweizer Slalom-Spezialisten gleichwohl für Spektakel und gute Resultate sorgen.

Einem, der in der laufenden Saison bislang ohnehin unter den Erwartungen geblieben ist, misslingt dieses Vorhaben komplett: Daniel Yule gewinnt im Steilhang hervorragend an Tempo, verschätzt sich dann aber im Mittelteil der Piste. Er fädelt ein und scheidet bereits im 1. Lauf aus. Fluchend, hadernd und mit nur einem Ski am Schuh verlässt der Walliser das Rennen.

Es läuft einfach nicht: Daniel Yule ist nach seinem Fehler im Mittelteil der Piste sichtlich bedient. Keystone

Ramon Zenhäusern läuft es wesentlich besser. Der 28-Jährige ist nach seinem Triumph in Alta Badia auf der Jagd nach der zweiten Goldmedaille in dieser Slalom-Saison. Ein Podestplatz oder gar der Sieg liegt auch hier in Schladming definitiv noch in Reichweite: Zwar sucht Zenhäusern die perfekte Linie, dennoch klassiert er sich nach dem ersten Lauf auf dem 4. Platz, mit 70 Hundertstel Rückstand auf den Führenden Manuel Feller. Gänzlich zufrieden ist Zenhäusern jedenfalls nicht:

«Es war keine schlechte Fahrt, aber ich hätte mehr riskieren müssen und die Ski besser laufen lassen.»

Zwischenzeitlicher Zweiter ist der Norweger Sebastian Foss-Solevaag (+39 Hunderstel), Dritter der Österreicher Michael Matt (67 Hundertstel).

Loïc Meillard kommt dagegen mit Nasenbluten im Ziel an, nachdem ihn eine Slalomstange im Gesicht getroffen hat. Davon lässt sich der Neuenburger nicht irritieren, mit über 2 Sekunden Rückstand und Rang 15 benötigt er jedoch einen guten Lauf, um es noch in die Top Ten zu schaffen. Etwas bessere Chancen hat Marc Rochat: Er klassiert sich zwei Ränge vor Meillard auf Platz 13. (+1.95 Sekunden).

"Lizeroux out": Ein Grosser verabschiedet sich

Still und leise endet die Karriere von Julien Lizeroux. Für den 41-Jährigen ist der Nachtslalom von Schladming sein letztes Rennen, in den 2. Lauf schafft er es als 35. nicht mehr. Neun mal stand Lixeroux während seiner Laufbahn auf dem Podest, dreimal gewann er – immer im Slalom. In Anlehnung an die vor genau einem Jahr verstorbenen Basketball-Legende Kobe Bryant («Mamba out») verabschiedet sich Lixeroux mit einem «Lixeroux out» vom Ski-Zirkus.

Die weiteren Schweizer nach dem 1. Lauf:

28. Noel von Grünigen (+2.79)

34. Luca Aerni (+3.33, nicht qualifiziert)

OUT Sandro Simonet

Update folgt ...