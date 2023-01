Ski alpin Zwei Schweizer auf dem Adelboden-Podest! Odermatt: «Ich konnte Henrik einfach nicht gewinnen lassen!» Der Schweizer Marco Odermatt rockt den Riesen in Adelboden und verzaubert die angereisten Fans. Nur ein überaus starker Henrik Kristoffersen vermasselt einen Schweizer Doppelsieg, Loïc Meillard wird Dritter.

Die Adelboden-Show von Marco Odermatt ist perfekt. Der Schweizer Riesen-Dominator liess am «Chuenisbärgli» nichts anbrennen und zeigte zwei überragende Läufe. Odermatt liess Henrik Kristoffersen keinen Hauch einer Chance. Der Norweger verlor 73 Hundertstel auf den Sieger. Ebenfalls eine super Leistung zeigte Loïc Meillard, auch ihm hielten die Nerven. Meillard nach dem Rennen: «Ich freue mich sehr, hier in Adelboden auf dem Podest zu sein. Es ist einfach ein super Gefühl.» Für Meillard ist es der dritte Podestplatz in der dritten Disziplin in diesem Winter. Am Sonntag wird Meillard zum Slalom antreten.

Unter den Gesängen der Fans («Go Odi go») liess sich Vorjahressieger Marco Odermatt im Ziel feiern. Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagte er: «Es ist unglaublich, hat es wieder geklappt. Ich fuhr sehr am Limit, denn ich wusste, Henrik kann ich nicht gewinnen lassen. Ich wollte einfach Gas geben.»

Eine ebenfalls sehr gute Leistung zeigte Gino Caviezel. Der Bündner verlor 2,77 Sekunden und fuhr auf Rang 8. Thomas Tummler wurde 19., Daniele Sette landete auf Rang 23. Der Franzose Victor Muffat-Jeandet stürzte schwer.