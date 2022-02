Ski Freestyle Kein Edelmetall für Aerials-Athleten: Werner verpasst Medaille als Vierter knapp Das Schweizer Aerials-Team tritt die Rückreise aus China ohne Medaille an. Pirmin Werner scheitert – wie schon im Team – hauchdünn am Podest, Noé Roth verpasst den Superfinal als Achter.

Medaille knapp verpasst: Pirmin Werner schrammte als Vierter an Edelmetall vorbei. Keystone

Die Schweizer Aerials-Künstler haben eine olympische Medaille verpasst. Pirmin Werner schrammte als Vierter denkbar knapp am Podest vorbei. Dem 22-Jährigen gelang im entscheidenden Moment ein eher suboptimaler Sprung, der eine Bewertung von 111,5 Punkten erhielt. Dabei hatte er sich zuvor als starker Zweiter (126,24 Punkte) für den Showdown qualifiziert. Bitter für den Zürcher: Schon im Teamwettkampf hatte er sich mit dem missliebigen vierten Schlussrang begnügen müssen.

«Momentan ist die Enttäuschung sicher riesig», klagte Werner mit Blick auf die beiden undankbaren vierten Plätze, «aber im Nachhinein kann ich sicher auch stolz auf mich sein.» Er werde bei den nächsten Olympischen Winterspielen stärker zurückkommen.

Besser als für den geknickten Schweizer lief es für den Chinesen Qi Guangpu, der auf heimischen Boden die umjubelte Goldmedaille einheimste (129). Silber ging an Oleksandr Abramenko aus der Ukraine (116,5), Bronze an den Russen Ilja Burow (114,93).

Roth verpasst den Superfinal

Noé Roth hatte den sogenannten Superfinal der besten sechs Athleten indes verpasst. Die 122,13 Punkte, die der Zuger Freeskier in dem als Qualifikation dienenden Final als Bestmarke aufgestellt hatte, genügten lediglich für Platz acht in der Endabrechnung. Im zweiten Sprung verbaute ihm die unsaubere Landung die Chance auf eine Teilnahme am Medaillenkampf. Für den 21-Jährigen steht immerhin ein olympisches Diplom zu Buche.

Noé Roth verwies nach dem Wettkampf auf seine unmittelbar zurückliegenden Knieprobleme. «Leider konnte ich zwei Monate lang nicht trainieren», so der Innerschweizer. Eigentlich sei für den Final wie für den Superfinal je ein Sprung mit fünf Schrauben geplant gewesen. Allerdings präsentierte er im Final bloss vier Schrauben.