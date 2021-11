Ski alpin Lokalmatador Hirschbühl gewinnt den Parallelslalom vor Landsmann Raschner Der Vorarlberger Christian Hirschbühl gewinnt in Lech/Zürs sein erstes Weltcuprennen. Im finalen Durchgang setzt er sich gegen seinen Landsmann Dominik Raschner durch.

Für eine erste Überraschung sorgte der Lokalmatador Christian Hirschbühl im Achtelfinal-Duell gegen Zan Kranjec. Der Slowene kam als Nummer 2 aus der Qualifikation und war eigentlich der klare Favorit, Hirschbüehl kam schlussendlich jedoch mit 17 Hundertstelsekunden Vorsprung im Ziel an.

Auch im Viertelfinal sollte Hirschbühl für eine nächste Überraschung sorgen. Er fuhr schneller als der Kanadier Trevor Philp und durfte sogleich im Halbfinal gegen den Norweger Henrik Kristoffersen antreten. Kristoffersen kam als deutlicher Favorit in den Halbfinal. Der Norweger nahm den maximalen Vorsprung von 0,5 Sekunden mit aus dem ersten Heat gegen Hirschbühl. Im zweiten Durchgang konnte Hirschbühl allerdings den Vorteil der besseren Strecke nutzen, um sich für den Finaldurchgang gegen seinen Landsmann Dominik Raschner zu qualifizieren.

Schliesslich machte der Vorarlberger die Geschichte perfekt. Im ersten Heat des finalen Durchgangs holte sich Raschner zwar den maximalen Vorsprung, fuhr dabei aber auch auf der schnelleren Strecke. Mit dem Vorteil im Rücken startete Hirschbühl in den zweiten Heat – und gewann erwartungsgemäss. Die Bronzemedaille holte sich der Norweger Atle Lie McGrath im Direktduell gegen seinem Landsmann Kristoffersen.

Aufseiten der Schweizer versuchten sich Gino Caviezel, Daniele Sette, Cédric Noger, Marco Reymond, Livio Simonet und Thomas Tumler an der Qualifikation. Jedoch mussten sich alle sechs Swiss-Ski-Athleten geschlagen geben. Am nächsten an einem Startplatz in den Finalrunden war der Bündner Gino Caviezel dran, er verpasste eine Klassierung unter den besten 16 Fahrern um eine Zehntelsekunde.