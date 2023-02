Ski-WM Die Kombination jetzt live: Brignone an der Spitze – Holdener und Gisin mit Rückstand Am Montag beginnt im französischen Courchevel/Méribel die alpine Ski-WM. Den Auftakt zum Grossanlass geben die Frauen in der Kombination. Das gesamte Rennen können Sie hier im Ticker mit Stream verfolgen.

Wendy Holdener macht sich auf die Jagd nach einer WM-Medaille. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die alpine Ski-Weltmeisterschaft wurde am Montagmorgen in Méribel mit der Kombination der Frauen eröffnet. Im Super-G wussten Michelle Gisin und Wendy Holdener noch nicht ganz zu überzeugen, können am Nachmittag im Slalom aber ihren Rückstand wettmachen.

Gisin (+1,58) und Holdener (+1,66) stehen nach dem ersten Lauf auf den Zwischenrängen 14 und 15. Im anschliessenden TV-Interview beim SRF fand Gisin Kritik an ihrer Leistung: «Ich bin mit meinem Lauf nicht wirklich zufrieden. Jetzt muss ich im Slalom All-in gehen und alles riskieren.»

An der Spitze steht derweil die Italienerin Federica Brignone, dicht gefolgt von Lara Gut-Behrami und Ragnhild Mowinckel. Topfavoritin Mikaela Shiffrin muss sich mit 0,96 Sekunden Rückstand mit Zwischenrang sechs begnügen. Allerdings ist anzumerken, dass gewisse Fahrerinnen (auch Lara Gut-Behrami) den Super-G als Speed-Training nutzen und nicht zum Slalom antreten werden. Dieser startet um 14.30 Uhr.