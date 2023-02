Fasnachtssatire Sensation: Das «Gütsch» ist jetzt eine «Schlossklinik für den alternden Mann»

Mit diesem rüüdig-verreckten Coup hat niemand gerechnet: Das Luks hat im Château Gütsch den Pilotbetrieb für eine neue Klinik gestartet. Das neue Angebot soll viel Geld in die Kassen spülen und richtet sich entsprechend an zahlungskräftige Patienten – mit besonders in Luzern verbreiteten Symptomen.