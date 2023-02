Startplatz gesichert: Monney mit starker Trainingsleistung

Alexis Monney zeigt im zweiten Training für die WM-Abfahrt vom Sonntag in Courchevel eine starke Leistung. Der Freiburger wird als bester Schweizer Dritter und sichert sich wie Justin Murisier für das Rennen einen Startplatz. Schneller als der 23-jährige Monney, der sich die WM-Selektion mit den Rängen 10 und 11 in den Weltcup-Abfahrten in Wengen und Kitzbühel verdiente, waren nur der Italiener Christof Innerhofer, im ersten Training hinter dem Norweger Aleksander Kilde Zweiter, und Super-G-Weltmeister James Crawford aus Kanada. Monney, vor drei Jahren Junioren-Weltmeister in der Abfahrt, kommt damit zu seiner WM-Premiere bei der Elite.

Justin Murisier genügte Platz 8, um sich die Teilnahme zu sichern. Der Walliser ist ebenfalls zum ersten Mal in einer WM-Abfahrt am Start. Giles Roulin und Stefan Rogentin, die sich auch Hoffnungen auf einen Startplatz machen konnten, beendeten das zweite Training in den Rängen 15 und 18 und müssen zuschauen. Niels Hintermann war zusammen mit Marco Odermatt für die Abfahrt gesetzt.

Odermatt gehörte wie Kilde und Titelverteidiger Vincent Kriechmayr aus Österreich zu den Fahrern, die am Freitag auf den Start verzichteten. (sda)