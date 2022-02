Skicross Fanny Smith nimmt sich eine Auszeit: «Mental nicht für Rennen bereit» Fanny Smith hat von ihrem Olympia-Abenteuer noch viel zu verarbeiten. Die Weltcup-Rennen kommen für die 29-jährige Waadtländerin zu früh. Sie nimmt sich eine Auszeit.

Fanny Smith nimmt sich eine Auszeit. Sie fühlt sich mental nicht in der Lage, um derzeit Rennen zu bestreiten. Keystone

Skicrosserin Fanny Smith hat turbulente Tage hinter sich. Am vergangenen Donnerstag wurde die 29-jährige Waadtländerin an den Olympischen Spielen zurückgestuft. Die Wettkampfjury wertete einen Wechsel der Fahrspur als Behinderung. Die deutsche Konkurrentin Daniela Maier erhielt Bronze zugesprochen, der Traum der zweiten Olympia-Medaille war geplatzt.

Die Schweizerin sprach danach vom «härtesten Tag meines Lebens». Swiss-Ski legte bei der Disziplinarkommission des Internationalen Ski-Verbands FIS gegen die Wertung Rekurs ein. Eine Antwort steht noch aus, doch die Erfolgschancen werden als gering eingeschätzt. Es handele sich um einen «Tatsachenentscheid», befürchtet der Schweizer Nationaltrainer Ralph Pfäffli.

«Emotional anstrengend»

Für die Skicrosserinnen und Skicrosser steht an diesem Wochenende bereits wieder der Weltcup-Alltag auf dem Programm. Auf eine Reise ins russische Sunny Valley wird Smith jedoch verzichten, wie sie auf Instagram bekannt gibt: «Ihr könnt euch sicher alle vorstellen, wie emotional und anstrengend die vergangene Woche für mich war. Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass ich mental an einem Ort bin, an dem ich Rennen fahren kann.»

Das Skigebiet im mittleren Ural gehöre zu ihren Lieblingsrennen. Umso mehr bedauert die Schweizerin die Absage. «Ich werde mir eine Auszeit nehmen», schreibt sie. Wie lange diese andauern soll, lässt sie offen. Die 29-Jährige liegt im Weltcup derzeit an zweiter Stelle. Die Chancen auf einen vierten Gesamtsieg sind jedoch verschwindend klein. Die schwedische Olympia-Siegerin Sandra Näslund dominiert die Saison. (gav)