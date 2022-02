Slalom Im Ziel war sie bitter enttäuscht – dann die Überraschung: Wendy Holdener holt Olympia-Bronze Wendy Holdener wird im Olympiaslalom Dritte und holt eine Medaille, an die sie selbst nicht mehr glaubte. Olympiasiegerin wird Petra Vlhova und sorgt damit für die erste slowakische Olympiamedaille in der Geschichte des Skisports.

Wendy Holdener freut sich über Bronze. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Wendy Holdener gewinnt zum zweiten Mal nach 2018 eine Olympiamedaille im Slalom. Vor vier Jahren war es Silber, jetzt ist es Bronze.

Es ist eine Medaille, an die Holdener selbst nicht mehr geglaubt hatte. Als sie nach dem zweiten Lauf ins Ziel kam, lag sie nur auf Rang drei – und vier Fahrerinnen standen noch oben.

Doch dann fiel eine nach der anderen zurück oder schied aus – und Holdener stand plötzlich auf dem Podest. Sie selbst konnte es kaum glauben. Geschlagen wurde die 28-Jährige nur von der Slowakin Petra Vlhova und Katharina Liensberger aus Österreich.

Im TV-Interview sagte Holdener sichtlich berührt und mit brüchiger Stimme:

«Ich hatte die Medaille schon aufgegeben. Dass es jetzt doch geklappt hat, macht mich einfach happy und gibt mir Mut.»

Wendy Holdeners Lauf und das Gefühlschaos danach. SRF

Gisin eine der Geschlagenen

Michelle Gisin, die nach dem ersten Lauf nur drei Hundertstelsekunden hinter der Führenden Lena Dürr lag, verpasste eine Medaille ebenso wie die Deutsche. Gisin wurde Sechste. Dürr belegte den vierten Rang. Gisin sagte:

«Das tut natürlich weh und ist sehr, sehr bitter.»

Anders verlief das Rennen für Petra Vlhova. Die Slowakin, die in diesem Winter in sieben Slaloms nie schlechter als Zweite war und fünf Rennen gewann, lag bei Halbzeit nur auf Rang acht. Doch dann folgte ein Angriff, der sie bis zu Gold trug.

Petra Vlhova wird Olympiasiegerin und ist berührt. Luca Bruno / AP

Es ist die erste Olympiamedaille für die 26-Jährige und auch die erste slowakische Olympiamedaille in der Geschichte des Skisports. Weltmeisterin wurde Vlhova 2019 im Riesenslalom. In der vergangenen Saison gewann sie den Gesamtweltcup.

Die Aufholjagd ermöglichte auch ihr Tessiner Trainer Mauro Pini, der den zweiten Lauf gesteckt hatte.

Shiffrin sitzt enttäuscht im Schnee

Bereits die zweite grosse Enttäuschung an diesen Olympischen Spielen erlebte Mikaela Shiffrin. Wie schon im Riesenslalom am Montag schied sie im ersten Lauf kurz nach dem Start aus und blieb dann lange am Pistenrand sitzen und musste getröstet werden.

Sichtlich enttäuscht: Mikaela Shiffrin Robert F. Bukaty / AP

Shiffrin ist vierfache Slalom-Weltmeisterin und gewann vor acht Jahren in Sotschi Olympia-Gold. Zudem hat die US-Amerikanerin im Weltcup bereits 47 Slaloms gewonnen.

In Yanqing war sie neben Petra Vlhova die grosse Favoritin auf den Sieg. Nun ist sie auch nach zwei Rennen noch ohne Medaille. «Ich fühle mich schrecklich», sagte sie im Ziel.

Eine starke Leistung zeigten die beiden weiteren Schweizerinnen: Camille Rast wurde Siebte, Aline Danioth klassierte sich auf Rang zehn.