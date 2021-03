Slalom in Lenzerheide Podest liegt für Gisin in Reichweite – Vlhova auf Kurs für grosse Kugel Das Podest liegt für Michelle Gisin nach dem 1. Slalom-Lauf in Reichweite. Petra Vlhova zeigt Nerven, aber liegt auf Kurs, um sich die grosse Kugel zu sichern. Weltmeisterin Katharina Liensberger führt.

Michelle Gisin fährt im 1. Slalom-Lauf auf den 5. Zwischenrang. Das Podest liegt in Reichweite. Keystone

Zwei Entscheidungen könnten beim letzten Frauen-Slalom der Saison in Lenzerheide fallen. Einerseits wird die Disziplinensiegerin gekürt und andererseits kann sich Petra Vlhova mit einem 15. Platz den Gesamt-Weltcup sichern. Eine defensive Fahrt würde der Slowakin also zur grossen Kristallkugel reichen, damit würde aber die Führende in der Slalom-Wertung die Konkurrenz an sich vorbeiziehen lassen müssen.

Angriff oder Vorsicht bei Petra Vlhova? Die 25-Jährige zeigt im 1. Lauf Nerven. Bereits nach den ersten Toren unterläuft ihr ein Fehler. Bis ins Ziel findet sie nie den Rhythmus und verliert kontinuierlich Zeit. Vlhova verliert 1.84 Sekunden auf die Bestzeit und klassiert sich auf dem 6. Zwischenrang. Einen Rang vor ihr reiht sich Michelle Gisin ein. Die Engelbergerin startet gut, leistet sich danach aber immer wieder kleine Fehler in ihrer Fahrt. Mit einem Rückstand von 1.24 Sekunden überquert Gisin die Ziellinie:

«Im oberen Teil ist die Piste sehr gut und dort habe ich auch einen guten Start erwischt. Danach konnte ich das Tempo nicht mitnehmen. Schade, dass ich im unteren Teil nochmals einen Fehler gemacht habe. Nun möchte ich im 2. Lauf nochmals attackieren», so das Fazit der 27-jährigen gegenüber SRF. Auf das Podest fehlen Gisin lediglich 34 Hundertstel.

Slalom-Weltmeisterin Liensberger klar in Führung

Weltmeisterin Katharina Liensberger fährt im 1. Lauf der Konkurrenz davon. Die Österreicherin nimmt der zweitplatzierten Norwegerin Kristin Lysdahl 7 Zehntel ab. Zwei weitere Zehntel verliert Mikaela Shiffrin und liegt auf dem dritten Zwischenrang. Sollte sich an diesem Klassement im 2. Lauf nichts ändern, geht die kleine Kristallkugel an Katharina Liensberger. Der Gesamt-Weltcup würde an Petra Vlhova gehen.

Missratener Start für die zweite Schweizerin im Rennen. Camille Rast verliert gleich beim Abstossen den Stock aus den Fingern. Es dauert einige Zeit, bis die Walliserin den Griff wieder findet. Mit einem Rückstand von 3.38 Sekunden liegt sie auf dem 18. Rang.

Eigentlich hätten sich mit Wendy Holdener und Mélanie Meillard zwei weitere Swiss-Ski-Athletinnen für den Weltcup-Final qualifiziert. Beide befinden sich jedoch nach einer Covid-19-Erkrankung in Quarantäne. Um 13.30 Uhr geht der 2. Lauf über die Bühne.