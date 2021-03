Slalom in Lenzerheide Zenhäusern nur eine Hundertstel hinter dem Podest – Schwarz führt nach 1. Lauf Ramon Zenhäusern liegt nach dem 1. Slalom-Lauf in Lenzerheide auf dem 4. Platz. Aufs Podest fehlt nur eine Hundertstel. In Führung liegt der Österreicher Marco Schwarz.

Ramon Zenhäusern liegt nach dem 1. Lauf auf Podestkurs. Dem Walliser fehlt nur eine Hundertstel aufs Treppchen. Keystone

Bereits vor dem letzten Slalom-Rennen der Saison sind bei den Männern sowohl die grosse wie auch die kleine Kristallkugel vergeben. Der Franzose Alexis Pinturault steht seit Samstag als Gesamtweltcupsieger fest. Die Disziplinenwertung geht an der Österreicher Marco Schwarz. Deshalb geht es in Lenzerheide um zwei Dinge: den Tagessieg und für Ramon Zenhäusern ums Verteidigen des zweiten Rangs in der Slalom-Wertung.

Ramon Zenhäusern ist nach dem 1. Lauf auf bestem Weg dazu, dieses Ziel zu erreichen. Der Walliser zeigt im oberen Abschnitt eine starke Fahrt. Im letzten Viertel der Strecke verliert der 28-Jährige jedoch Zeit. 63 Hundertstel verliert er auf die Bestzeit und liegt nach Rennhälfte auf dem vierten Rang. Aufs Podest fehlt eine mickrige Hundertstelsekunde:

«Schade, dass ich in der letzten Zwischenzeit noch eine halbe Sekunde bis ins Ziel verliere. Ich weiss nicht genau, weshalb. Vermutlich wollte ich das Ganze sicher nach Hause bringen. Die Ausgangslage ist aber gut. Ich versuche es nun im 2. Lauf durchzuziehen», so die Worte von Zenhäusern gegenüber SRF.

Der Sieger der kleinen Kristallkugel, Marco Schwarz, ist auch im 1. Lauf der Schnellste. Auf den Zweitplatzierten Clément Noël weist er einen Vorsprung von 18 Hundertstel auf. Auf Rang drei klassiert sich der Österreicher Adrian Pertl. Pertl, der überraschende Silbermedaillengewinner beim WM-Slalom in Cortina, liegt auf Rang drei mit einem Rückstand von 0.62 Sekunden.

Meillard in Top 10 nach Rennhälfte

Zweitbester Schweizer ist Loïc Meillard. Auch der Neuenburger verliert gegenüber Schwarz im letzten Sektor nochmals viel Zeit. Meillard überquert die Ziellinie mit einem Rückstand von 97 Hundertstel und dem siebten Rang. Ebenfalls im 2. Lauf dabei sind Tanguy Nef (15.) und Luca Aerni (16.).

Schon zum dritten Mal scheidet Daniel Yule nach dem 1. Lauf in diesem Winter aus. Der Walliser verliert die Balance und fliegt von der Piste. Um 13.30 Uhr geht die Entscheidung über die Bühne.