Slalom in Semmering Wendy Holdener verpasst als Fünfte das Podest – Mikaela Shiffrin mit überragendem Semmering-Triple Mikaela Shiffrin schlägt in Semmering ein weiteres Mal zu und schnürt das Triple in Niederösterreich. Wendy Holdener verpasst als Fünfte das Podest.

Mikaela Shiffrin ist nicht zu bremsen. Die 27-jährige Amerikanerin tütet beim Slalom in Semmering den dritten Sieg innert drei Tagen ein. Die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin, die bereits die beiden Riesenslaloms am Dienstag und Mittwoch für sich entscheiden konnte, liess am Donnerstag den dritten Streich folgen.

Shiffrin wiederholte damit etwas, das ihr bereits schon 2016 gelungen war.: den Hattrick am Zauberberg. In Niederösterreich feierte sie ihren 80. Weltcupsieg, den 50. im Slalom. In der ewigen Bestenliste rückt sie ihrer ehemaligen Konkurrentin und Landsfrau Lindsey Vonn (82 Erfolge) weiter auf die Pelle. Auch die Marke vom legendären Schweden Ingemar Stenmark (86 Triumphe) kommt sie zunehmend näher.

Von den Erfolgen beflügelt legte Shiffrin im ersten Durchgang einen unwiderstehlichen Auftritt hin, verschaffte sich ein komfortables Polster von 0.72 Sekunden. Im Entscheidungslauf liess die 27-Jährige nichts mehr anbrennen und verteidigte souverän ihre Führung. Auf Rang zwei fuhr US-Teamkollegin Paula Moltzan (+0.29 Sekunden), Dritte wurde die Deutsche Lena Dürr (+0.34 Sekunden).

Holdener neben dem Podest

Wendy Holdener, die Siegerin der beiden vorangegangenen Slaloms, fuhr als Fünfte (+0.90 Sekunden) neben das Treppchen. «Ich bin nicht ins Fahren gekommen, habe mich auf der Piste nicht wohl gefühlt. Vielleicht war der steile Start heute zu unrhythmisch für mich», so die 29-jährige Schwyzerin nach dem Rennen gegenüber SRF. Immerhin konnte sie sich im Vergleich zum ersten Durchgang noch um eine Position verbessern.

Die weiteren Swiss-Ski-Athletinnen vermochten nicht zu überzeugen. Michelle Gisin befindet sich nach dem Materialwechsel nach wie vor auf der Suche der idealen Abstimmung. Noch fehlt die Konstanz, vor allem in den technischen Disziplinen. War die 29-jährige Engelbergerin nach dem 1. Lauf mit dem 11. Zwischenrang noch auf Kurs, passte im 2. Lauf nicht mehr viel zusammen. Immer wieder rutschte sie nach den Toren weg, wurde neun Ränge zurückgespult und beendete das Rennen auf dem 20. Rang.