Slalom in Semmering Mikaela Shiffrin im 1. Lauf in einer eigenen Liga – Wendy Holdener mit Podestchancen Mikaela Shiffrin liegt bei Halbzeit des Slaloms in Semmering deutlich in Führung. Wendy Holdener klassiert sich auf dem 6. Zwischenrang, hat aber noch beste Möglichkeiten auf einen Podestplatz.

Mikaela Shiffrin ist im 1. Lauf des Slaloms in Semmering in einer eigenen Liga unterwegs. Giovanni Auletta / AP

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin steuert in Semmering ihrem dritten Sieg innert drei Tagen entgegen. Die 27-Jährige, die bereits die beiden Riesenslaloms am Dienstag und Mittwoch für sich entscheiden konnte, führt nach dem 1. Lauf des Slaloms in Niederösterreich mit einem deutlichen Vorsprung von 72 Hundertsteln.

Von den Erfolgen beflügelt, liess die Amerikanerin überhaupt nichts anbrennen, zog ihren Lauf am Zauberberg sicher nach unten. Mit diesem komfortablen Polster dürfte Shiffrin auch im Entscheidungslauf kaum vom Semmering-Triple zu bremsen sein.

Holdener kämpft um einen Podestplatz

Spannend gestaltet sich der Kampf um die übrigen Podestplätze. Wendy Holdener, die Siegerin der beiden vorangegangenen Slaloms, positioniert sich mit einer soliden Fahrt auf dem sechsten Zwischenrang. Nach einem vielversprechenden Start büsste die 29-jährige Schwyzerin kontinuierlich Zeit ein. Auf die zweitplatzierte Schwedin Anna Swenn Larsson fehlen 0.30 Sekunden, auf die drittplatzierte Amerikanerin Paula Moltzan 23 Hundertstel.

Wendy Holdener hat noch Steigerungspotenzial. Gelingt im 2. Lauf der Sprung aufs Podium? Erich Spiess / Expa

«Ich bin die Schwünge nicht ganz sauber gefahren. Ich habe noch Verbesserungspotenzial und bin zuversichtlich. Es bleibt nun nichts anderes übrig, als voll anzugreifen», so Holdener gegenüber SRF.

Als zweitbeste Schweizerin klassiert sich Michelle Gisin auf Rang 11. «Das war ein ordentlicher Lauf. Oben haben sich einige Fehler eingeschlichen, der letzte Abschnitt ist mir gut gelungen. Alles in allem ist das in Ordnung», analysierte die 29-jährige Engelbergerin.

Den weiteren Swiss-Ski-Athletinnen lief es nicht nach Wunsch. Im Entscheidungslauf werden noch Camille Rast (22.) und Aline Danioth (28.) zu sehen sein. Die Entscheidung geht um 18.30 Uhr über die Bühne. (gav)