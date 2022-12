Slalom in Sestriere Vlhova liegt vor Holdener – Danioth überrascht, Gisin mit grossem Zeitverlust Wendy Holdener liegt nach dem 1. Lauf in Sestriere auf dem zweiten Zwischenrang. In Führung liegt die Slowakin Petra Vlhova. Mit Aline Danioth überzeugt eine weitere Schweizerin.

Kann Wendy Holdener in Sestriere nachdoppeln? Bei Halbzeit sieht es gut aus. Gabriele Facciotti / AP

Der Fluch ist gebrochen, den Stempel der ewigen Zweiten ist sie los. Nachdem bei Wendy Holdener in Killington bei ihrem 106. Slalom-Rennen endlich der Knoten dank des Weltcup-Triumphs geplatzt war, könnte die 29-jährige Schwyzerin nun nachdoppeln. Bei Halbzeit belegt sie den zweiten Rang.

Im italienischen Sestriere konnte die Schweizerin den Schwung gleich mitnehmen. «Der Start war super. Unten hat sich es dann nicht mehr ganz so gut angefühlt, da es doch ziemlich geschüttelt hat», resümierte Holdener gegenüber SRF. Nur die Slowakin Petra Vlhova meisterte den ersten Durchgang besser, knöpfte Holdener 24 Hundertstel im Ziel ab. Auf Rang drei liegt die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0.33 Sekunden).

Starker Auftritt von Danioth

Als zweitbeste Schweizerin konnte Aline Danioth überzeugen. Die 24-jährige Urnerin zeigte an jenem Ort, an dem sie sich zweimal das Kreuzband gerissen hatte, einen beherzten Auftritt. «Ich war gestern im Training mega nervös, aber heute hatte ich so viel Spass», so Danioth, die sich im Ziel über den 10. Zwischenrang (+1.76 Sekunden) freuen durfte.

Bei der Entscheidung (ab 13.30 Uhr) werden auch Nicole Good (17.), Elena Stoffel (26.) und Michelle Gisin (29.) dabei sein. (gav)