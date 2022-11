Slalom Killington Nur Lokalmatadorin Shiffrin ist im 1. Lauf schneller – Holdener auf Zwischenrang 2 Wendy Holdener ist nach dem 1. Lauf des Slaloms in Killington auf Podestkurs. In Führung liegt Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin. Die weiteren Schweizerinnen kommen nicht auf Touren.

Wendy Holdener liegt nach dem 1. Slalom-Lauf in Kilington auf dem zweiten Zwischenrang. Keystone

Mikaela Shiffrin ist im Slalom das Mass aller Dinge. Nachdem die 27-jährige US-Amerikanerin bereits die ersten beiden Slalomrennen der Saison in Levi für sich entscheiden konnte, steuert sie nach Halbzeit in Killington ihrem 50. Slalom-Triumph entgegen. Zudem konnte die Lokalmatadorin die bisherigen fünf Slalom-Events im US-Bundesstaat Vermont allesamt gewinnen.

Dennoch will eine Schweizerin der Slalom-Dominatorin die Suppe so richtig versalzen: Nach dem ersten Lauf weist Wendy Holdener einen Rückstand von 21 Hunderstel auf Shiffrin auf und liegt auf dem zweiten Zwischenrang. Die 29-jährige Schwyzerin fuhr bis in den Mittelteil aus einem Guss, lag gar in Führung. Im Steilhang büsste sie dann etwas Zeit ein.

Durchbricht Holdener die Serie?

«Am Morgen war ich noch nervös, auf der Piste war ich aber gelöst. Im Mittelteil fühlte ich mich sehr gut. Unten muss ich noch konsequenter fahren. Für den zweiten Lauf gibt es nur Vollgas», so Holdener gegenüber SRF. Die Innerschweizerin möchte eine Serie von 30 Slalom-Podestplätzen ohne einen einzigen Sieg endlich durchbrechen. Die Österreicherin Katharina Liensberger liegt allerdings nur eine Hundertstel hinter Holdener.

Den weiteren Schweizerinnen lief es nicht nach Wunsch. Michelle Gisin (24.), Camille Rast (25.), Mélanie Meillard (27.) und Elena Stoffel (29.) haben den Sprung in den Entscheidungslauf knapp geschafft. Aline Danioth fädelte ein und schied aus. Der 2. Lauf steigt um 19 Uhr (Schweizer Zeit). (gav)