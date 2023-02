Sion geht gegen St. Gallen unter

Für den FC Sion geht die Leidenszeit weiter. Die Walliser kassieren eine weitere brutale Niederlage im Tourbillon: 0:4 gegen den FC St. Gallen. Mitte November hatte das 2:7 gegen den FC St. Gallen Paolo Tramezzani den Job gekostet. Dessen Nachfolger Fabio Celestini ist jetzt nicht weiter als der Italiener damals. Die Lage der Walliser hat sich sogar noch verschärft. Angesichts der Formkurve sind sie der erste Kandidat auf den letzten Tabellenplatz der Super League. Unter dem glücklosen und zunehmend ratlosen Celestini gewannen die Sittener in sechs Partien nur zwei Punkte.

Besserung war am Samstagabend keine in Sicht. Zwar waren die Gastgeber lange Zeit bemüht, sie fielen dann aber nach dem 0:2 von Basil Stillhart in der 49. Minute in sich zusammen. Bis in die 69. Minute erhöhte St. Gallen dank Grégory Karlen und Jérémy Guillemenot auf 4:0. Dass mit Karlen und Akolo, dem Torschützen zum 1:0, zwei ehemalige Sittener trafen, die aus Respekt oder Mitleid aufs Jubeln verzichteten, passte zu einem weiteren völlig misslungenen Sittener Auftritt im Tourbillon. Fünfmal hat Sion nun daheim in Serie verloren - so oft wie noch nie in der Super League.

Hängende Köpfe bei den Wallisern. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Immer wieder brachte sich der FC Sion mit individuellen Fehlern selber in Bedrängnis. Vor dem 0:1 verlor Wylan Cyprien leichtsinnig den Ball, vor dem 0:2 durfte sich Stillhart bei einem Eckball von allen Gegenspielern entfernen. Vieles läuft falsch beim FC Sion. Die Massnahmen von Celestini, etwa die Beförderung von Mario Balotelli zum Captain, greifen nicht. Der italienische Starstürmer strahlte mit seiner negativen Körpersprache nichts Mitreissendes aus. Er schien die Mitspieler zu hemmen und schlimmer: Selber gelang ihm bis zu seiner Auswechslung in der 70. Minute so gut wie nichts. (sda)