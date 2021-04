Strahlend auf Krücken Tiger Woods postet erstes Foto nach schwerem Autounfall Tiger Woods kann wieder strahlen. Der Golf-Superstar postet sein erstes Foto nach seinem schweren Autounfall und zeigt sich wieder der Öffentlichkeit.

Das erste Foto nach seinem schweren Autounfall. Golf-Star Tiger Woods zeigt sich mit seinem Hund. Instagram/tigerwoods

(gav) Am 23. Februar kam es zum schwerwiegenden Autounfall. Tiger Woods ist mit seinem Geländewagen mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, kommt von der Strasse ab und prallt in einen Baum. Der Golf-Star zog sich dabei schwere Beinverletzungen zu.

Zwei Monate nach seinem Unfall meldet sich der 45-Jährige wieder in der Öffentlichkeit zurück. Er postet ein Foto von sich und seinem Hund auf seinem Trainings-Golfplatz in Florida bei Instagram. Woods präsentiert sich strahlend an Krücken. Das verletzte rechte Bein ist in einer Schiene verpackt.

«Die Arbeit auf meinem Kurs schreitet schneller voran als meine Genesung. Aber es ist toll, einen treuen Partner an meiner Seite zu haben, den besten Freund eines Mannes», schreibt der 15-fache Major-Champion zum Bild. Nicht bekannt ist, wie schwerwiegend die Verletzung ist.