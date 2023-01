Super-G Schweizerinnen schlagen zu: Joana Hählen und Lara Gut-Behrami steigen in St. Anton aufs Podest Im ersten von zwei Super-G’s in St. Anton feiern die Schweizerinnen zwei Podestplätze. Joana Hählen wird starke Zweite, Lara Gut-Behrami wird Dritte. Der Sieg geht nach Italien. Federica Brignone überzeugt mit einer Machtdemonstration.

Lara Gut-Behrami wird in St. Anton dritte im Super-G. Keystone

Eigentlich hätte am Samstag im Tirol eine Abfahrt stattfinden sollen. Weil aber wetter- und pistenbedingt keine Trainings möglich waren, entschieden die Organisatoren, stattdessen einen Super-G auszutragen. Zwei Schweizerinnen kamen mit dem direkt gesteckten, einem Kurs der eher auf der Abfahrtsseite gesetzt war, sehr gut zurecht. Joana Hählen und Lara Gut-Beahrami.

Die 30-jährige Bernerin zeigte eine furiose Fahrt, nahe am Limit. Hählen belohnt sich mit dem starken zweiten Platz. «Als ich ins Ziel gekommen bin, konnte ich es gar nicht realisieren», sagte Hählen im Interview bei SRF. «Ich dachte, ich hätte es im oberen Teil vergeben.»

Auch die 31-jährige Tessinerin Gut-Behrami steigt in St. Anton aufs Podest. Sie zeigte am Fusse des Arlbergs eine angriffige Fahrt und wird Dritte. «Ich kämpfe derzeit etwas mit der Balance. Zum Glück passt das Material. Technisch kann ich mich noch steigern», so Gut-Behrami.

Suter, Gisin und Flury enttäuschen

Die Top-Favoritin Sofia Goggia riskierte zu viel und schied nach einem Sturz aus. Dennoch hatte Italien allen Grund zum Feiern. Den Sieg sicherte sich Federica Brignone. Die Italienerin liess Hählen (+0,54) und Gut-Behrami (+0,66) deutlich hinter sich.

Für Corinne Suter setzte es eine Enttäuschung ab. Die 28-jährige Schwyzerin muss sich mit Platz 14 begnügen. Michelle Gisin schied nach einem Fahrfehler gar aus. Jasmine Flury wird 19.