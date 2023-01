Super-G Wengen Aleksander Kilde wird zum Partykiller am Lauberhorn, Rogentin und Odermatt fahren aufs Podest Das Skiwochenende am Lauberhorn ist eröffnet. Mit Stefan Rogentin und Marco Odermatt fahren gleich zwei Schweizer auf das Podest. Als Super-G-Sieger feiern darf sich der Norweger Aleksander Kilde.

Aleksander Kilde gewinnt den Super-G am Lauberhorn. Keystone

Was für ein Rennen am Lauberhorn. Beim längsten Super-G der Geschichte klassieren sich nicht weniger als fünf Schweizer in den Top Ten. Den Sieg trug dennoch ein anderer davon. Aleksander Kilde gewinnt das Spektakel-Rennen in Wengen vor Stefan Rogentin und Marco Odermatt.

Die Zeichen standen auf Schweizer Doppelsieg. Bis die Nummer 15 oberhalb des Hundschopfs aus dem Startgate schoss. Aleksander Kilde zeigte eine entfesselte Fahrt und avancierte zum Schweizer Partykiller am Lauberhorn. Der 30-jährige Norweger setzte sich mit 27 Hundertstelsekunden vor Rogentin durch. Odermatt komplettiert das Podest als Dritter (+0,66).

«Ich bin vollkommen zufrieden», sagte der 28-jährige Rogentin, der zum ersten Mal überhaupt den Sprung auf ein Weltcup-Podest realisieren konnte. «Die Strecke in Wengen liegt mir», entgegnete der Bündner gegenüber SRF. Dass es ihm bei der Podest-Premiere nicht gleich zum Sieg reichte, trübt Rogentin nicht: «Kilde war einfach noch ein Ticken besser.»

Schweizer Festspiele am Lauberhorn

Stefan Rogentin erzielt mit Platz zwei sein Karriere-Bestergebnis. Keystone

Längst ein Stammgast auf dem Podium ist Marco Odermatt. Der 25-jährige Nidwaldner zeigte sich mit dem dritten Platz mehr als zufrieden. «Es ist jeden Tag eine grosse Challenge. Das Podest ist keine Selbstverständlichkeit», so Odermatt. «Ich bin sehr zufrieden.»

Das Schweizer Teamergebnis im Berner Oberland dürfte der Konkurrenz zu denken geben. Beat Feuz, der Emmentaler der auf Abschiedstournee ist, überzeugt mit Rang sieben. Gino Caviezel (8.) und Loïc Meillard (9.) fahren ebenfalls in die Top 10.