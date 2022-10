Super League Ein Däne übernimmt: Bo Henriksen soll dem FC Zürich aus der Krise verhelfen Der FC Zürich ist auf seiner Suche nach einem Nachfolger seines entlassenen Trainers Franco Foda fündig geworden. Der Däne Bo Henriksen soll den kriselnden Meister zurück zum Erfolg führen.

Bo Henriksen wird aller Voraussicht nach neuer FCZ-Coach.

André Breitenreiter, Franco Foda – zuletzt hatten sich die sportlichen Geschicke des FC Zürich zweimal in deutscher Hand befunden, einmal mit mehr, einmal mit weitaus weniger Erfolg. Doch für einmal ist Vereinsboss Ancillo Canepa auf seiner Trainersuche offenbar nicht im nördlichen Nachbarland fündig geworden. Stattdessen tritt mit Bo Henriksen ein Däne die Nachfolge des glücklosen Foda an. Das meldet der «Blick» unter Berufung auf das dänische Newsportal «B.T.» am Montagmorgen – noch bevor der neue Übungsleiter im Tagesverlauf offiziell vorgestellt wird.

Henriksen hatte zuletzt bis zu seiner Entlassung im Sommer als Trainer des dänischen Erstligisten FC Midtjylland gearbeitet, ist seither aber ohne Job geblieben. Gemäss dem Medienbericht befindet sich der 47-Jährige zur Stunde auf dem Weg nach Zürich, um seinen bis 2024 gültigen Vertrag zu unterschreiben, am Nachmittag bereits sein erstes Training zu leiten und im Anschluss im Rahmen einer Medienkonferenz präsentiert zu werden.

Unlängst war mit Jens Keller ein weiterer Deutscher als Kandidat auf das Traineramt gehandelt worden. Peter Stöger und Alexander Zorniger hatten dem Super-League-Schlusslicht eine Absage erteilt. (dur)