Super League Kein Sieg trotz Überzahl: Leader FCZ zittert sich zum späten Punktgewinn in Sion 13 gelbe Karten (9 für Sion), 2 Platzverweise, viele Emotionen und eine gerissene FCZ-Serie. Der FC Sion knöpft dem FC Zürich nach dem 1:1 einen Punkt ab.

Antonio Marchesano trifft in der 97. Minute vom Elfmeterpunkt. Peter Schneider / KEYSTONE

Neun Spiele in Serie konnte der Leader der Super League zuletzt gewinnen. Beim Tabellenachten soll Nummer zehn folgen. Doch die Sittener lassen sich mit einer massierten Abwehr nicht überrumpeln, können ihrerseits immer wieder Nadelstiche setzen. Die grösste Chance auf die Führung vergibt FCZ-Mittelfeldspieler Ousmane Doumbia. Der Ball verfehlt das Ziel nur knapp.

In der zweiten Halbzeit wird es richtig ruppig. Viele Fouls stören den Spielfluss der Gäste. Das Heimteam schrammt nach einer Doppelchance in der 61. Minute knapp an der Führung vorbei. Nur eine Minute später nützt dann Wesley seine Chance. Der 21-jährige Brasilianer lässt zwei FCZ-Verteidiger stehen und zieht von der Strafraumkante ins lange Eck ab – 1:0.

Rudelbildung und zwei Platzverweise

In der 65. Minute wird es dann hektisch für Schiedsrichter Sandro Schärer. Marquinhos Cipriano holt mit einem rüden Einsteigen von hinten Becir Omeragic von den Beinen. Es entsteht eine Rudelbildung. Sion-Trainer Paolo Tramezzani wird mit Rot auf die Tribüne geschickt. Cipriano sieht zunächst Gelb, wird nach Videostudium jedoch korrekterweise des Feldes verwiesen.

Sion-Trainer Paolo Tramezzani (rechts) verliert die Nerven und wird von Schiedsrichter Sandro Schärer auf die Tribüne verbannt. Cyril Zingaro / KEYSTONE

Trotz Überzahl fällt den Zürchern wenig ein, können den Abwehrblock der Walliser nicht überwinden. Tief in der Nachspielzeit wird der eingewechselte Akaki Gogia im Strafraum mit der offenen Sohle von Dimitri Cavaré getroffen. Der Penaltypfiff folgt nach VAR-Studium. Antonio Marchesano bleibt in der 97. Minute eiskalt und verwertet sicher im rechten Winkel. Er bewahrt seine Mannschaft damit von der ersten Niederlage seit dem 26. September.

Die Stimmen nach dem Spiel gegenüber Blue Sport

Jan Bamert, Verteidiger, FC Sion: «Die 2. Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen und vielen Emotionen. Ich hatte das Gefühl, dass viel gegen uns entschieden wurde. Mit dem Punkt gegen den Leader könnte man sich eigentlich zufrieden zeigen. Nach diesem Spielverlauf fühlt es sich im Moment wie eine Niederlage an.»

Fidan Aliti, Verteidiger, FC Zürich: «Wir sind erleichtert. Obwohl wir die bessere Mannschaft waren, wollte der Ball nicht rein. Es zeigt aber den Charakter der Mannschaft, dass wir bis zuletzt an ein Erfolgserlebnis geglaubt haben. Dafür wurden wir belohnt.»