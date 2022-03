Super League FC Basel erkämpft sich ein Remis im Schlussspurt – GC taucht Mit einem beherzten Auftritt in Halbzeit zwei sichert sich der FCB gegen St. Gallen einen Punkt. Die Grasshoppers unterliegen Lugano 1:2.

Basels Fabian Frei im Duell mit Kwadwo Duah. Freshfocus

Die Ungeschlagenheit des FC St. Gallen hielt auch in Basel an. Die Ostschweizer spielten in einer attraktiven Partie 2:2-Remis. Der FC Basel seinerseits muss weiter auf den zweiten Sieg in der Rückrunde warten.

St. Gallen riss das Spiel im St. Jakobpark bereits früh an sich. Dominant und zielstrebig agierten die Gäste aus der Ostschweiz in der Startphase. Mit einem Doppelschlag nach 20 Minuten lancierten die St. Galler die Partie.

Mit einem sehenswerten Pass wurde Kwadwo Duah in Szene gesetzt, sein Abschluss wurde vorerst von Goalie Heinz Lindner pariert. Doch der Basler Schlussmann konnte nur ungenügend abwehren, der Ball landete vor den Füssen von Jérémy Guillemenot, der ohne Mühe einnetzen konnte. Auch beim zweiten Tor waren dieselben Akteure involviert. Diesmal leistete Guillemenot die Vorarbeit. Der 24-jährige Genfer spielte einen scharf getretenen Pass hinter die Basler Abwehr, dort stand Duah goldrichtig. Der 25-Jährige erhöhte auf 2:0 und markierte bereits Saisontreffer Nummer 10.

Die Verteidigung der Basler zeigte sich äusserst anfällig, die Offensive war harmlos. Mit Ausnahme in der Nachspielzeit des ersten Umgangs. Das Heimteam fuhr einen Konter. Neuzugang Fyodor Tschalow tauchte allein vor Lawrence Ati Zigi auf, doch der Basler scheiterte, Zigi verkürzte den Winkel und klärte mirakulös.

In Halbzeit zwei gestaltete sich das Duell ausgeglichener. Das Heimteam begann Chancen zu kreieren. Nach 56 Minuten gelang dem FCB den Anschlusstreffer. Dan Ndoye flankte in den Strafraum, dort reüssierte Tschalow mit der Brust. Neue Hoffnung bei den «Bebbi» kam auf. Und mit diesem auch mehr Schwung. Zwar konnte St. Gallen immer wieder neue gefährliche Konter fahren, doch Zählbares sprang nicht heraus. Dies rächte sich in der 83. Minute. Wiederum war es Tschalow, der für «Rotblau» traf. Der eingewechselte Michael Lang schlug eine perfekte Flanke, die der Russe zu vollenden wusste.

Mit einem Schlussfeuerwerk kam das Team von Guillermo Abascal verdient zum Punktgewinn. Trotzdem hat der neue Trainer des FC Basel noch viel Arbeit vor sich. Die Leistung in der ersten Halbzeit kann ihn nicht zufriedenstellen.

Hoppers im freien Fall

Im Letzigrund ging Lugano nach 17 Minuten in Führung. Mattia Bottani spielte den Ball in den Lauf von Zan Celar, der GC-Goalie André Moreira zwischen den Beinen erwischte. Auch in der Folge waren die Gäste aktiver. Bottani verpasste vor dem Pausenpfiff das 2:0. Die Hoppers agierten ideenlos. Nach gut 50 Minuten kam das Heimteam besser in die Partie.

Die Luganesi konzentrierten sich vorwiegend auf die Defensive. GC suchte fortan den Ausgleich. Die beste Chance verzeichnete Ermir Lenjani (63.), dessen Schuss nach einem Freistoss das Gehäuse knapp verpasste. Lugano zeigte sich wenig später eiskalt. Gegen den Spielverlauf erhöhten die Tessiner auf 2:0. Wiederum war es Celar, der für Lugano skorte.

Kaly Sène muss trotz Tor als Verlierer vom Feld. Freshfocus

Die Entscheidung? Nein. GC gelang die postwendende Antwort. Zuerst vergaben Francis Momoh und Kaly Sène eine Doppelchance, dann bejubelten die Hoppers doch noch den Anschlusstreffer. Sène stieg nach einem Corner am höchsten und köpfelte den Ball in die untere rechte Ecke. Für mehr reichte es dem Heimteam nicht mehr. GC befindet sich nach der Heimniederlage im freien Fall. Aus den letzten sechs Spielen resultierte lediglich ein Sieg.