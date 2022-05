Super League Die Bundesliga ruft: Meistertrainer André Breitenreiter verlässt den FC Zürich Nach nur einem Jahr zieht es den Deutschen zurück in sein Heimatland. Er soll den vakanten Trainerposten bei der TSG Hoffenheim übernehmen.

André Breitenreiter zieht es offenbar zurück nach Deutschland. Freshfocus

Die Erfolgssaison des FC Zürich hat internationale Begehrlichkeiten geweckt – und die Leistung des Meistertrainers André Breitenreiter ist in seinem Heimatland Deutschland offenbar nicht unbemerkt geblieben. Der Chefcoach kehrt dem FC Zürich nach nur einem Jahr den Rücken. Wie zahlreiche Medien am Sonntag übereinstimmend berichten, soll der 48-Jährige ab der kommenden Saison als Trainer des Bundesligisten TSG Hoffenheim amtieren.

Die Kraichgauer hatten sich unter der Woche von ihrem bisherigen Übungsleiter Sebastian Hoeness getrennt, der mit dem Team die Europacup-Ränge verpasst hatte. Offiziell ist der Wechsel Breitenreiters zwar noch nicht, die Bestätigung beider Vereine soll aber in den kommenden Tagen folgen. Für die Verpflichtung des FCZ-Erfolgstrainers wird gemäss den Berichten eine Ablöse von 300'000 Euro fällig, die in Form einer Ausstiegsklausel in Breitenreiters Vertrag festgeschrieben ist. Eigentlich ist sein Kontrakt in Zürich bis 2023 gültig.

Für Breitenreiter wäre die TSG die insgesamt vierte Bundesliga-Station, nach dem SC Paderborn, dem FC Schalke 04 und Hannover 96. (dur)