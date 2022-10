Super League Widerstand gegen Liga-Reform: Der FC Zürich beantragt Abschaffung der Playoffs Der FC Zürich opponiert gegen die geplante Einführung von Playoffs in der Super League. Allein ist der Verein mit seinem Widerstand nicht – eine Petition zeigt, dass sich breiterer Unmut zu regen scheint.

Die Fans wollen keine Playoffs, heisst es seitens des FCZ. Im Bild: Zürcher Fans beim Schweizer Cup im August in Cham (ZG). Freshfocus

Der neue Modus in der Super League ist eigentlich beschlossene Sache – doch vor allem die im Konzept enthaltenen Playoffs stossen nicht überall auf Gegenliebe. Auch nicht beim FC Zürich: Der amtierende Schweizer Meister hat am Donnerstag bei der Swiss Football League (SFL) die Abschaffung des strittigen Modus beantragt. Dies gaben die Zürcher gleichentags bekannt. Die Reform soll eigentlich ab der kommenden Saison greifen.

Playoffs seien «sportlich unfair und ungerecht», begründete der Stadtklub in seinem Communiqué seinen Widerstand gegen die Playoffs. Der Modus müsse «klar, unkompliziert und für alle nachvollziehbar» sein. Auch die Reaktionen der Fans auf die geplanten Playoffs seien sehr negativ gewesen, schrieb der Verein weiter: «Die Meinung unserer Fans zu ignorieren, widerspricht unserem Verständnis, wie man mit unseren wichtigsten Bezugspersonen umgeht.»

FCZ plädiert für «schottisches Modell»

An der vorgesehenen Aufstockung der Liga von zehn auf zwölf Mannschaften will der FCZ indes festhalten. Ihm schwebt das sogenannte «schottische Modell» vor: Demnach spielen die zwölf Teams in einer ersten Phase je dreimal gegeneinander, um dann in eine Championship Group (die ersten sechs Mannschaften) und eine Relegation Group (die letzten sechs Equipen) aufgeteilt zu werden. Es würde sich eine Gesamtzahl von 38 Spielen pro Klub ergeben.

Der Antrag des FC Zürich sei fristgerecht eingegangen, bestätigte Philippe Guggisberg, der als Kommunikationsverantwortlicher bei der SFL tätig ist. Zwar war die Reform mit grosser Mehrheit im Rahmen eines demokratischen Prozesses angenommen worden, «es kann aber natürlich sein, dass sich die Vereine in der Zwischenzeit Gedanken gemacht haben». Ein Entscheid zum Zürcher Gesuch soll an der SFL-Generalversammlung am 11. November fallen.

Die YB-Fans zeigen den geplanten Playoffs demonstrativ die rote Karte – die Protestaktion ereignete sich vor dem Super-League-Match gegen den FC St. Gallen am 8. Oktober. Keystone

Im Mai hatten sich in der entscheidenden Abstimmung 16 der 20 Vereine aus den beiden höchsten Schweizer Fussball-Ligen, der Super League und der Challenge League, für die heiss diskutierte Neuerung ausgesprochen. Der lautstarke und öffentlichkeitswirksame Widerstand der Gegner des Projektes hatte zuvor fälschlicherweise suggeriert, die Reform werde fast einhellig abgelehnt. Letztlich stimmten jedoch nebst dem FC Zürich lediglich die Young Boys, der FC Luzern sowie der FC Thun gegen die ambitiösen Reformvorhaben.

Die Pläne sehen einen dreistufigen Saisonablauf vor. Zunächst sollen alle zwölf Teams je zweimal gegeneinander spielen, um dann gemäss Tabellenplatz in zwei Sechsergruppen, die sogenannte «Championship Group» und die «Qualification Group», unterteilt zu werden. Innerhalb ihrer Gruppe tragen die Vereine erneut je zwei Partien gegeneinander aus. Umstritten ist vor allem die dritte Phase, nämlich die angesprochenen Playoffs: Die beiden bestplatzierten Mannschaften machen den Meistertitel unter sich aus, und die Klubs auf den Rängen drei bis sechs der «Championship Group» und auf den Plätze eins bis vier der «Qualification Group» ermitteln die restlichen Europacup-Teilnehmer.

Komitee lanciert Petition gegen Playoffs

Offenbar kein Freund der Playoffs: Nati-Stürmer Breel Embolo. Freshfocus

Wie massiv der Widerstand gegen die Pläne zu sein scheint, illustriert die ebenfalls am Donnerstag durch das «Komitee Playoffs Nein» lancierte Petition «gegen die Playoffs im Schweizer Fussball». Ein «breites Bündnis von Fussballinteressierten und Fans», im Communiqué ist von rund 100 Personen und Institutionen die Rede, sei mit der Reform nicht einverstanden. «Die Playoffs werfen elementare Prinzipien des fairen Wettbewerbs über Bord, rütteln ohne Not an sportlichen Grundfesten und stossen bei einem Grossteil der Basis auf Ablehnung», schrieben die Initiantinnen und Initianten. Auch prominente Namen, etwa Nati-Star Breel Embolo oder FCL-Präsident Stefan Wolf, unterstützen gemäss der Medienmitteilung das Anliegen des Komitees.