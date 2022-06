Super League YB-Coach Wicky ist bereit, um durchzugreifen: «Mein Ziel ist nicht, dass mich alle Spieler immer mögen» Raphael Wicky kehrt in die Super League zurück. Der 45-jährige Walliser unterschreibt bei den Young Boys einen Zweijahresvertrag. Er will den Serienmeister wieder zu alter Stärke führen.

Der neue YB-Trainer Raphael Wicky wird am Donnerstagmittag in Bern vorgestellt. Keystone

Die Berner Young Boys geben Gas: Am Dienstag wird die Verpflichtung von FCL-Juwel Filip Ugrinic bekannt, am Mittwoch diejenige von Nati-Stürmer Cedric Itten. Einen Tag später wird mit Raphael Wicky der neue Übungsleiter präsentiert. Der 45-jährige Walliser unterschreibt beim 15-fachen Schweizer Meister einen Kontrakt über zwei Jahre. «Ich bin stolz, freue mich sehr auf die Herausforderung», sagt Wicky am Donnerstag an der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung.

Die Aufgabe ist tatsächlich knifflig. Unter Adi Hütter und Gerardo Seoane feiert man zuletzt noch vier Meistertitel in Serie und einen Cup-Sieg. Der notorisch erfolglose Klub aus der Hauptstadt wird unverhofft zum Mass aller Dinge, weckt bei seinen Anhängern Erwartungen. Im Sommer des vergangenen Jahres soll mit David Wagner die erfolgreiche Arbeit weitergeführt werden. Doch es kommt anders. Nach nicht einmal neun Monaten wird der Deutsche entlassen. Die ersten Wochen unter Wagner sind zunächst beachtlich, YB erreicht mit dem 2:1-Sieg gegen Manchester United in der Königsklasse eine unvergessene Sternstunde. Es folgt der schleichende Fall. Immer wieder verspielt die Mannschaft Führungen auf rätselhafte Art und Weise.

Raphael Wicke ist der neue YB-Trainer. Der 45-Jährige unterschrieb einen Vertrag für die nächsten beiden Saisons. Keystone-SDA

Auf Wagner folgt Matteo Vanetta. Der Tessiner wird im März vom Assistenztrainer interimistisch bis zum Saisonende zum Cheftrainer befördert. «Neue Impulse», fordert der damalige YB-Sportchef Christoph Spycher. Impulse, die ausbleiben. Was bleibt, ist die Ratlosigkeit, verunsicherte Spieler. Nur vier Siege resultierten aus elf Partien unter Vanetta. Der enttäuschende dritte Rang und 16 Punkte Rückstand auf den Meister aus Zürich stehen schlussendlich zu Buche.

Auszeit wegen der Familie

«Wir stehen vor einer spannenden Saison», sagt Wicky. Im Wissen, dass er liefern muss. Der 75-fache Nati-Spieler ist zwischen Dezember 2019 und September 2021 Trainer bei MLS-Klub Chicago Fire. Seine letzte Station an der Seitenlinie. Von da weg nimmt sich der Walliser eine Auszeit, will für seine Familie da sein. «Ich wollte erst ab dem Sommer wieder etwas Neues, habe bewusst keinen Kontakt zu anderen Vereinen aufgenommen.»

Christoph Spycher, Gesamtverantwortlicher der YB-Sportabteilung, zusammen mit Raphael Wicky und Sportchef Steve von Bergen (v.l.). Anthony Anex / KEYSTONE

Christoph Spycher, der Ende Mai zum Gesamtverantwortlichen der YB-Sportabteilung befördert wird, streckt während der laufenden Rückrunde die Fühler nach dem «absoluten Wunschkandidaten» Wicky aus. Im finalen Gespräch bei der Vertragsunterzeichnung ist auch der neue YB-Sportchef Steve von Bergen dabei. Die drei kennen sich aus vergangenen Zeiten bei der Nationalmannschaft. «Er passt perfekt zu uns, war schon immer ein Teamplayer», sagt Spycher.

Wicky will Offensivfussball

Mit seiner Vision, dem Ehrgeiz, der fachlichen und sozialen Kompetenz habe Wicky den YB-Vorstand überzeugen können. «Ich möchte einen aktiven und dominanten Fussball spielen lassen. Die Leidenschaft soll in jeder Sekunde ersichtlich sein und so der Funke auf die Fans überspringen.»

Auch Super-League-Erfahrung bringt Wicky mit. Er leitet zwischen Juli 2017 und Juli 2018 die Geschicke beim FC Basel. «Mein Rucksack ist voller als vor meinem Abgang beim FCB. Sowohl als Mensch als auch als Trainer habe ich mich entwickelt.» Der 45-Jährige will YB wieder zu alter Stärke verhelfen und Titel gewinnen. Es sei ihm bewusst, dass er schwierige Entscheidungen zu treffen habe und damit auch Spieler enttäuschen wird. «Mein Ziel ist es nicht, dass mich alle Spieler immer mögen. Aber die menschliche Komponente ist mir sehr wichtig.»

Am 14. Juni ist bei den Bernern Trainingsbeginn. Matteo Vanetta wird dort nicht als Mitglied des Trainerstabs dabei sein. Dieser wird in den kommenden Tagen zusammengestellt. Das Gaspedal muss der ehemalige Serienmeister weiter gedrückt halten, denn noch gibt es viel zu tun.