Tennis ATP Rom 23 Grand-Slam-Siege treffen aufeinander: Stan Wawrinka fordert Novak Djokovic Stan Wawrinka feiert in Rom den zweiten Sieg und zieht in den Achtelfinal ein. Dort wartet auf den Lausanner die Weltnummer eins Novak Djokovic.

Stan Wawrinka erreicht beim Sandturnier in Rom den Achtelfinal. Dort trifft der 37-Jährige Westschweizer auf Novak Djokovic. Keystone

Stan Wawrinka (ATP 361) läuft es beim ATP-1000-Turnier in Rom weiter rund. Der 37-jährige Waadtländer siegte in der zweiten Runde gegen den Serben Laslo Djere (ATP 59) in drei Sätzen mit 7:6, 3:6 und 6:4. Im Entscheidungssatz lag Wawrinka zunächst mit Break zurück, ehe er zurückschlug und seinerseits zwei Breaks realisierte. Nach knapp drei Stunden verwertet er den vierten Matchball. Als Belohnung wartet auf den Lausanner im Achtelfinal die Weltnummer eins Novak Djokovic.

Stan Wawrinka ist damit beim Sandplatzturnier in Italiens Hauptstadt in Fahrt gekommen. In der ersten Runde feierte er seinen ersten Sieg nach seinem Comeback auf der Tour. Der «Marathon-Man» wie er auch genannt wird, gewann gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka (ATP 17) in drei Sätzen.

Wawrinka musste sich gedulden, ehe er den ersten Sieg auf der Tour, nach langer Verletzungspause einfahren konnte. Bei seinem Comeback in Marbella Ende März sowie bei seinem Auftaktmatch an seinem Lieblingsturnier in Monte Carlo Mitte April, musste er sich geschlagen geben.

Im Achtelfinal wartet mit Djokovic nun ein anderer Gradmesser. Der Serbe unterlag bei seinem Heimturnier in Belgrad erst im Final an Andrey Rublew. Zuletzt musste sich Djokovic vergangene Woche im Halbfinale von Madrid dem spanischen Überflieger Carlos Alcaraz geschlagen geben. Der dreifache Grand-Slam-Sieger Wawrinka hat nichts zu verlieren, und der 20-fache Major-Champion möchte vor den French Open viel Selbstvertrauen tanken.