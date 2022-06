Tennis Bencic rutscht weg und muss den Final in Berlin aufgeben Der Traum vom sechsten WTA-Titel ist für Belinda Bencic zeitig ausgeträumt. Die Ostschweizerin muss dem Finalmatch gegen Ons Jabeur verletzungsbedingt abbrechen – wohl auch, um eine Woche vor Wimbledon kein Risiko einzugehen.

Belinda Bencic gratuliert Ons Jabeur zum vorzeitigen Sieg. Die Ostschweizerin muss verletzungsbedingt aufgeben. Keystone

Bitterer Nachmittag für Belinda Bencic (WTA 17): Die St. Gallerin hat ihren insgesamt sechsten WTA-Titel verpasst. Die 25-Jährige musste den Final des Rasenturniers in Berlin beim Stand von 1:2 im zweiten Satz verletzungsbedingt abbrechen. Den ersten Umgang hatte ihre Gegnerin Ons Jabeur (WTA 4) mit 6:3 gewonnen.

Es war das insgesamt vierte Aufeinandertreffen beider Spielerinnen, erstmals auf Rasen. Schon das letzte Direktduell war an Jabeur gegangen, als sie die Schweizerin bei ihrem Turniersieg im Mai aus dem Weg räumte. In den zwei Matches zuvor hatte Bencic die Oberhand behalten, so auch bei ihrem Finalsieg in Charleston im April.

Für Jabeur war es der insgesamt dritte Turniersieg auf der WTA-Tour. Wenngleich der Sieg keinem beeindruckenden sportlichen Schlagabtausch entsprang: Von ungefähr kam der Erfolg der Tunesierin nicht. Die 27-Jährige ist die zweitbeste Tennisspielerin des laufenden Kalenderjahres; lediglich Iga Swiatek, French-Open-Siegerin und aktuelle Weltranglistenerste, weist eine noch bessere Bilanz auf. Dass Jabeur sich in der Riege der Topspielerinnen noch nicht so recht etabliert hat, ist vor allem auf ihre Inkonsistenz zurückzuführen. So folgte nach ihrem ersten Masters-Triumph in Madrid etwa ein promptes Erstrundenaus bei Roland Garros.

Bencics fataler Ausrutscher

Der Start in die Partie misslang Bencic – wie schon im Halbfinal gegen Maria Sakkari (WTA 6) – gehörig; Jabeur zeigte sich bei eigenem Service souverän und nahm der Schweizerin zudem gleich ihren ersten Aufschlag ab. Bencic gewann im Verlauf des Umgangs zwar an Sicherheit und schlug mit einem Break zurück. Doch Jabeur, die von einer grossen Zahl enthusiastischer Fans lautstarke Unterstützung erfuhr, antwortete mit einem prompten Rebreak – und sicherte sich sodann bei eigenem Aufschlag in einem umkämpften Game den Satzgewinn.

Der fatale Moment: Bencic rutscht auf dem Berliner Rasen weg. Keystone

Dies geriet aber fast zur Randnotiz, denn zuvor hatte sich ein Schreckmoment für Bencic ereignet. Die Olympiasiegerin rutschte auf dem Rasenbelag unschön weg und klagte über Schmerzen im Fussgelenk. Eine gravierende Verletzung schien glücklicherweise auszubleiben; das Match konnte nach einer kurzen Behandlungspause fortgeführt werden.

Doch die gewünschte Beweglichkeit gestattete der angeschlagene linke Fuss nicht mehr, vor allem beim Service bekundete Bencic sichtlich Mühe. Beim Stand von 1:2 aus ihrer Sicht im zweiten Satz setzte die Schweizerin einen Schlussstrich unter die Partie und gratulierte ihrer Gegnerin zum vorzeitigen Sieg – wohl auch, um eine Woche vor dem Wimbledon-Start kein Risiko mehr einzugehen. Dass sie im Vorfeld das Vorbereitungsturnier in Bad Homburg bestreitet, darf als eher unwahrscheinlich bezeichnet werden.

«Du hast diesen Titel verdient. Du hast unglaubliches Tennis gespielt», liess sich Bencic, die zum zweiten Mal in Folge im Berlin-Final unterlag, eine faire Gratulation nicht nehmen. 2021 hatte sie gegen die Russin Ljudmila Samsonowa (WTA 29) verloren. «Ich bin froh, dass ich wieder im Final stand. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.» Auf ihre Verletzung ging sie nicht ein. Die Siegerin dankte ihrerseits ihrer «guten Freundin» Bencic: «Ich bin mir sicher, dass du für Wimbledon wieder bereit bist.»

Auch Teichmann unterliegt

Allgemein war das Steffi-Graf-Stadion an diesem Final-Sonntag kein gutes Pflaster für Schweizerinnen. Zuvor hatte sich schon Jil Teichmann (WTA 22) im Endspiel geschlagen geben müssen. Zusammen mit der Französin Alizé Cornet (WTA 34) unterlag sie im Doppel der Australierin Storm Sanders (WTA 227) sowie der Tschechin Katerina Siniakova (WTA 63) mit 4:6, 3:6.