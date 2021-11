Billie-Jean-King-Cup Tränen und Enttäuschung: Swiss Tennis lässt russische Trickserei nicht auf sich sitzen Die Finalniederlage gegen Russland sorgt aufgrund einer russischen Trickserei auch Tage danach noch für Gesprächsstoff. Swiss Tennis reagiert mit einer Beschwerde.

Belinda Bencic (links) lässt sich nach der Finalniederlage von Teamkollegin Jil Teichmann trösten. Keystone

Die Schweizerinnen wollten den Triumph bei der ersten Austragung des Billie-Jean-King-Cups unbedingt. Doch der ehemalige Fed Cup nahm in diesem neuen Format ein tränenreiches Ende. Damit müssen die Spielerinnen rund um Teamcaptain Heinz Günthardt weiter auf den ersten Gewinn im 1963 eingeführten Teamwettbewerb warten.

Die Finalniederlage gegen Russland sorgte aufgrund eines Schachzugs der Gegnerinnen für Gesprächsstoff: «Ich wusste gar nicht, dass man mit so wenig Aufwand die Aufstellung manipulieren und die Nummer 1 durch die Nummer 5 ersetzen kann», ärgerte sich Günthardt vor den Medien. Eigentlich hätte die nominell stärkste Russin, Anastasia Pawljutschenkowa, gegen Belinda Bencic antreten sollen. In sieben Aufeinandertreffen ging die Schweizer Olympia-Gewinnerin fünfmal als Siegerin hervor. Die Schweizer Equipe hatte also allen Grund zur Zuversicht, doch 15 Minuten vor Spielbeginn erreichte das Schweizer Team die Meldung, dass sich die Gegenspielerin verletzt habe.

Pawljutschenkowa, die sich am Knie verletzt haben soll, wurde durch Ljudmila Samsonowa ersetzt. Eine Spielerin, die mit dem Spiel der Ostschweizerin offensichtlich besser zurechtkommt und Bencic auch schon zweimal in diesem Jahr bezwingen konnte. Auch das dritte Duell ging an die 22-jährige Russin. Weil Jil Teichmann ihre Partie in zwei Sätzen zuvor klar verlor, war die Niederlage besiegelt und die Schweizerinnen untröstlich. Womöglich hätten sich die Russinnen auch ohne diesen Schachzug den fünften Titelgewinn in diesem Teamwettbewerb gesichert, doch der fade Nachgeschmack bleibt hängen.

«Alles andere als sportlich»

Deswegen möchte Swiss Tennis eine Änderung des Reglements herbeiführen. Gegenüber den «Tamedia Zeitungen» sagt Präsident René Stammbach, dass man beim Internationalen Tennisverband (ITF) eine Beschwerde gegen die Auslegung der Regel einlegen werde. «Der Vorfall gab auch bei uns viel zu reden, denn das war alles andere als sportlich.» Stammbach ist auch Vizepräsident der ITF und war in Prag vor Ort. «Das Problem ist, dass solche Ereignisse die Glaubwürdigkeit des Events betreffen.»

Die Saison ist nun für die Belinda Bencic (WTA 23), die beste Schweizer Tennisspielerin, zu Ende. Auch wenn die 24-Jährige am Montag erstmals seit April 2019 nicht mehr in den Top 20 vertreten ist, war es ein erfolgreiches Jahr. Mit Olympia-Gold errang sie ihren bis dato grössten Triumph. Nächstes Jahr wird die Ostschweizerin die Grand-Slam-Turniere wieder ins Visier fassen und mit ihren Kolleginnen einen weiteren Anlauf beim Billie-Jean-King-Cup unternehmen.