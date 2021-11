Tennis Halbfinalsieg gegen Australien: Schweizerinnen spielen um den Titel Im Billie Jean King Cup kämpfen die Schweizer Tennis-Cracks am Samstag um die begehrte Trophäe. Belinda Bencic und Jil Teichmann führen die Schweiz sensationell ins Finale. Dort warten nun die Russinnen.

Das Erfolgsteam: Captain Heinz Günthardt und die Schweizer Tennis-Frauen. Keystone

Das Schweizer Tennishoch hält an. Im Billie Jean King Cup, ehemals Fedcup, stehen die Schweizerinnen sensationell im Endspiel und spielen am Samstag um den Titel. Gegen die Australierinnen überzeugten Jil Teichmann und Belinda Bencic auf der ganzen Linie. Sowohl Teichmann als auch Bencic feierten Zweisatz-Siege. Damit reihten die Schweizerinnen, gecoacht von Heinz Günthardt, den dritten Sieg in Folge ein. Deutschland, die favorisierten Tschechinnen und die Australierinnen blieben auf der Strecke. Damit stehen die Tennis-Frauen nun erstmals seit 1998 wieder im Final.

Teichmann-Express überfährt Sanders

Das Halbfinalduell eröffnete Jil Teichmann. Und die Schweizerin legte los wie die Feuerwehr. Äusserst überzeugend und mit einem klaren Game-Plan liess sie ihrer Kontrahentin Storm Sanders nicht den Hauch einer Chance. Der erste Satz war eine regelrechte One-Women-Show. Nach lediglich 18 Minuten servierte Teichmann (WTA 39) den ersten Satz mit 6:0 nach Hause. Die Australierin gewann im gesamten Satz nur drei Punkte.

Jil Teichmann überzeugt und ebnet der Schweiz den Finaleinzug. Keystone

Auch im zweiten Umgang spielte die 24-Jährige erfrischend auf und zog früh 3:0 davon. Nach einer halben Stunde war es dann soweit, Sanders (WTA 33) tütete ihr erstes Game ein. Und siehe da, die Australierin schnupperte erstmals Oberwasser, bei Teichmann schlichen sich derweil kleine Fehler ein. Sanders gelang das Break und kurze Zeit später den 3:3-Ausgleich. Doch Teichmann liess sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Schweizerin fand zurück in den Flow, servierte ihr Aufschlagsspiel nach Hause und breakte wenig später die Australierin - 5:3. Nach 63 Minuten und dem siebten Ass ist die Partie zu Ende. Teichmann mit der Führung für die Schweiz.

Bencic lässt nichts anbrennen

Im zweiten Einzel forderte Ajla Tomljanovic (WTA 43) Belinda Bencic. Wie zuvor Teichmann startete auch die Ostschweizerin überzeugend in die Partie. Bencic (WTA 17) breakte früh und stellte das Skore auf 3:0. Tomljanovic steckte nicht auf, ihr gelang das Rebreak und damit den Anschluss 2:3. Bencic ihrerseits zeigte sich unbeeindruckt und liess in der Folge kaum Spannung aufkommen. Die 24-Jährige breakte die Australierin gleich zweifach. Nach 34 Minuten war der erste Satz (6:3) in trockenen Tüchern.

Der zweite Satz begann aus Schweizer Sicht nach Mass. Bencic nahm Tomljanovic gleich zu Beginn den Aufschlag ab. Diesen Vorsprung gab die Olympiasiegerin nicht mehr Preis. Am Ende setzte sich Bencic souverän 6:3 und 6:2 durch. Damit sicherte sie der Schweiz den Finaleinzug.

Der Traum vom ersten Nationen-Titel lebt weiter. Am Samstagnachmittag spielen die Schweizerinnen nun gegen die Russinnen um die begehrte Trophäe.