Testspiel der Frauen-Nati Keine Tore bei Debüt von Nati-Trainerin Inka Grings Im ersten Länderspiel von Nati-Trainerin Inka Grings kommt die Schweiz gegen Polen nicht über ein 0:0 hinaus. Um die Niederlage am Schluss zu verhindern, braucht es gar Torhüterin Thalmann und ein wenig Pfostenglück.

Anweisungen von der Seitenlinie: Inka Grings bei ihrem ersten Länderspiel als Nati-Trainerin. Keystone

Am 21. Juli bestreitet die Schweizer Frauen-Nati das erste WM-Gruppenspiel gegen die Philippinen. Bis der Ball an der Endrunde in Australien und Neuseeland ins Rollen kommt, soll noch an einigen Details gefeilt werden. So beispielsweise beim zehntägigen Zusammenzug in Marbella. Vor ihrem ersten Länderspiel liess Neo-Trainerin Inka Grings verlauten, dass man vor allem im athletischen Bereich noch viel Luft nach oben habe.

Gegen die im Fifa-Ranking um neun Positionen schlechter klassierten Polinnen (Schweiz auf Position 21) zeigte sich die neue Übungsleiterin in puncto Aggressivität erfreut: «Es war ein souveräner Auftritt. Wir hatten den geforderten Mut und die Kompaktheit», so die 44-jährige Nachfolgerin von Nils Nielsen nach dem Schlusspfiff. Es war jedoch ein anderes Thema, das sich bei der Analyse aufdrängte: die Chancenauswertung.

Mangelhafte Chancenauswertung

«Bei den vergebenen Topchancen blutet mir das Herz», meinte Grings. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin wurde bei ihren beiden Europameistertiteln jeweils Torschützenkönigin, überzeugte mit ihren Abschlussqualitäten. Beim torlosen Remis im südspanischen Algeciras an der Meerenge von Gibraltar liess die Nati, bei der Alisha Lehmann eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde und ihre Rückkehr feierte, den Torriecher ihrer neuen Trainerin hingegen vermissen.

Alisha Lehmann (vorne) feierte ihre Nati-Rückkehr. Die 24-jährige Offensivspielerin wurde eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, blieb aber ohne grösseren Einfluss. Keystone

Offensivspielerin Géraldine Reuteler vergab zweimal aus vielversprechender Position auf Höhe des Fünfmeterraums (38./49.). Bei der ersten Chance war noch die Ballannahme mangelhaft, beim zweiten Versuch hatte sie zu viel Rücklage. Beide Male flog der Ball über die Querlatte. Weitere Topmöglichkeiten liessen Coumba Sow (68.) und Ana-Maria Crnogorcevic (2./74.) aus.

Pfostenglück am Schluss

Doch auch die Polinnen hatten im Estadio Nuevo Mirador ihre Chancen auf ein Erfolgserlebnis. Allen voran Captain und Rekordtorschützin Ewa Pajor. Wenn es vor dem Schweizer Gehäuse gefährlich wurde, hatte die polnische Stürmerin ihre Füsse im Spiel. So auch in der 53. Minute, als der Ball hinter Nati-Keeperin Gaëlle Thalmann einschlug. Der Aktion ging jedoch eine Abseitsposition voraus. In der 82. Minute konnte Thalmann nach einem haarsträubenden Fehlpass in der Verteidigung einen Pajor-Schuss mit den Fingerspitzen noch an den Pfosten ablenken.

«Man kann nicht erwarten, dass schon alles stimmt. Für den ersten Auftritt des Jahres und unter Berücksichtigung der neuen Konstellation und neuen taktischen Vorgaben war es soweit okay. Wir zeigten einige schöne Spielzüge. Im Abschluss fehlte es uns an Effizienz. Aber wir können mit einem guten Gefühl zurückblicken», resümierte Noelle Maritz, die ihr 100. Länderspiel feierte. Am Dienstag folgt in Marbella der zweite Vergleich gegen Polen.