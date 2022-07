Tour de France Pogacar behält im Kopfstein-Chaos die Übersicht – Überraschungsmann gewinnt Titelverteidiger Tadej Pogacar macht in der 5. Etappe der Tour de France bereits einen wichtigen Schritt in Richtung dritten Gesamtsieg. Er bleibt beim Kopfsteinpflaster-Abstecher cool und übersteht das Rennen ohne Sturz. Vielen ergeht es anders.

Tadej Pogacar (weisses Trikot) behält über Kopfstein und im Staub die Übersicht. Keystone

Die fünfte Etappe der 109. Tour de France wurde in der Agenda aller Teams dick angestrichen. Die Spezialisten waren entzückt, die Klassementsfahrer wollten die Etappe einfach nur unbeschadet hinter sich bringen. Und genau dort lag die Schwierigkeit. Topografisch gab die mit 157 Kilometern vergleichsweise kurze Strecke von Lille nach Arenberg nicht viel her. Doch die berüchtigten «Pavé»-Sektoren, die Kopfsteinpflaster also, schüttelten die Rad-Profis mächtig durch. Es wurde Spektakel erwartet und auch solches geboten.

Erstmals seit 2018 führte die Tour de France wieder über die Kopfsteinpassagen im Norden Frankreichs. Teilweise die gleichen, über die der Weg beim Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix jeweils führt. Auf den ersten Blick eigentlich prädestiniert für den Klassiker-Spezialisten Stefan Küng. Doch der 28-jährige Ostschweizer winkte bereits vor dem Start ab, wollte sich in den Dienst der Mannschaft stellen und den französischen Teamleader David Gaudu sicher über die Ziellinie bringen. Küng beendete das Rennen auf dem 57. Rang und büsste 2:10 Minuten auf den Tagessieger ein.

Der Australier Simon Clarke schnappte sich den Triumph. Der 35-jährige Fahrer des Israel-Teams setzte sich im Zielsprint der verbliebenen vierköpfigen Ausreissergruppe hauchdünn vor dem Niederländer Taco van der Hoorn durch.

«Ein Traum ist wahr geworden»

... sagte Clarke hernach. Dabei war der Profi aus Down Under im Winter noch ohne Equipe dagestanden.

Von der harten Etappe gezeichnet: Der Australier Simon Clarke schnappt sich den Tagessieg. Keystone

35-jähriger Australier holt Tagessieg

Einen weiteren Schritt in Richtung dritten Gesamtsieg machte Titelverteidiger Tadej Pogacar. Der 23-jährige Slowene kam bei der chaotischen und von vielen Stürzen überschatteten Staubschlacht als Siebter mit einem Rückstand von 51 Sekunden ins Ziel. Einer seiner grössten Widersacher, Primoz Roglic, stürzte und erreichte erst 2:08 Minuten nach Pogacar das Ziel.

In der Gesamtwertung verteidigte der Belgier Wout van Aert zwar sein Gelbes Trikot. Doch auch er kam am Mittwoch nicht ohne Sturz davon. Der Amerikaner Neilson Powless liegt 13 Sekunden zurück und ist Zweiter. Der grosse Favorit Pogacar ist Vierter und büsst nur noch 19 Sekunden ein. Stefan Küng verlor im Gesamtklassement gleich 26 Positionen und liegt nun auf dem 35. Platz (+1:54 Minuten).