Tour de France Vingegaard sichert sich Gelb im Zeitfahren und steht unmittelbar vor Gesamtsieg Auch im letzten harten Test der Tour de France wackelt Jonas Vingegaard nicht. Im Zeitfahren reicht dem Spitzenreiter Platz zwei. Die Etappe gewinnt Wout van Aert. Stefan Küng verpasst die Top 10.

Der Däne Jonas Vingegaard hat gut Lachen. Keystone

Jonas Vingegaard küsste in der Felsenstadt Rocamadour Freundin Trine und drückte Tochter Frida eine dänische Fahne in die Hand. Den 25-Jährigen trennt nur noch die Tour d’Honneur auf den Pariser Champs-Élysées vom ersten Tour-Triumph seiner Karriere. Im Einzelzeitfahren am Samstag genügte dem Dänen Platz zwei, um das Gelbe Trikot des Spitzenreiters bei der Frankreich-Rundfahrt erfolgreich zu verteidigen. Vingegaard liegt nach 20 Etappen 3:34 Minuten vor Titelverteidiger Tadej Pogacar, der im Kampf gegen die Uhr Platz drei belegte.

💛 It's Yellow in Paris for Jonas and @JumboVismaRoad !



💛 Jusqu'au bout du bout pour ramener le Maillot Jaune à Paris !#TDF2022 pic.twitter.com/aA9ZLh7udZ — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

Den Tagessieg auf dem hügeligen 40,7 Kilometer langen Kurs von Lacapelle-Marival nach Rocamadour sicherte sich Wout van Aert. Der Belgier benötigte 47:49 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,9 Stundenkilometern entspricht.

«Heute war ein Traumszenario. Ich bin super-platt nach drei Wochen und habe noch einmal alles gegeben», sagte der in Tränen aufgelöste van Aert. Am Fusse des Podiums fiel er seinem Teamkollegen und designierten Tour-Sieger Vingegaard in die Arme. «Ich wollte die Etappe und für Jonas das Gelbe Trikot.»

Für Vingegaard dürfte es ähnlich wie 1996 für Bjarne Riis einen grossen Empfang in Kopenhagen geben. Schon beim Auftakt der Tour in der dänischen Hauptstadt rührten 10 000 frenetische Fans bei der Team-Präsentation Vingegaard zu Tränen. Nun kehrt er als Triumphator heim, wenn er am Sonntag nicht noch so schwer stürzt, dass er die Tour nicht fortsetzen kann.

Küng und Bissegger enttäuschen

Aus Schweizer Sicht verlief das Zeitfahren enttäuschend. Die beiden Spezialisten Stefan Bissegger und Stefan Küng vermochten nicht mit den Besten mitzuhalten. Küng verpasste die Top Ten als Elfter um sieben Sekunden. Beim Fahrer von Groupama-FDJ schien sich die anstrengende Helferarbeit aus den vergangenen Wochen bemerkbar zu machen. Und: «Seit meiner Corona-Infektion kann ich nur 90 Prozent meiner Leistung abrufen», begründete Küng seine Leistung. Bissegger beendete derweil das Zeitfahren auf dem ernüchternen 58. Platz.

Nur Rang 11 für den Ostschweizer Stefan Küng im Zeitfahren. Keystone

Am Sonntagmorgen startet das Peloton bereits in Paris zur Tour d’Honneur, jener Schlussetappe, auf der traditionell das Gelbe Trikot nicht mehr angegriffen wird. Von der La Défense Arena geht es zunächst aus der Stadt raus in Richtung Westen, ehe man über die Cote du Pavé des Gardes ins Zentrum fährt und auf den Champs-Élysées die obligatorischen Schlussrunden dreht. Favorit auf den Sieg nach 115,6 Kilometern ist van Aert, der bereits im Vorjahr dort gewann. (dpa/swe)