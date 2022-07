Tour de France Vingegaard steht kurz vor Gesamt-Sieg – Pogacar stürzt und braucht nun ein Wunder Der Showdown in den Pyrenäen bietet nochmals alles, was das Radfahrerherz höher schlagen lässt. Nach der spektakulären Etappe steht Jonas Vingegaard kurz vor dem Tour-Triumph.

Jonas Vingegaard verteilt nach seinem Tagessieg Handküsse. Der Däne steht kurz vor dem Gesamt-Sieg. Keystone

«Ich fühle mich gut und werde nochmals alles versuchen, um mir das Gelbe Trikot zu schnappen», versprach Titelverteidiger Tadej Pogacar vor der 18. Etappe der Tour de France. Der 23-jährige Slowene liess seinen Worten auch konkrete Taten Folgen, lieferte sich mit seinem ärgsten Widersacher ein spektakuläres Duell.

Doch am Ende war Tour-Leader Jonas Vingegaard unwiderstehlich und sicherte sich bei der letzten Bergankunft der diesjährigen «Grande Boucle» in Hautacam den Tagessieg. Der 25-jährige Däne macht damit einen riesigen Schritt in Richtung Gesamt-Sieg.

🏆💛 Jonas Vingegaard wins in Yellow in Hautacam!



🏆💛 Jonas Vingegaard s’impose en Jaune à Hautacam !#TDF2022 pic.twitter.com/82pWZPs0ZO — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

Beim dritten und letzten Teilabschnitt in den Pyrenäen wollte Pogacar nichts unversucht lassen. Erstmals entflammte das Ringen um Gelb beim zweitletzten Schlussaufstieg des Tages hinauf zum Col de Spandelles. Es sollten noch vier weitere Attacken von Pogacar folgen. Das Ergebnis: jedes Mal das gleiche. Vingegaard blieb wachsam, konterte und verlor das Hinterrad des Slowenen nie aus den Augen.

Pogacar stürzt, Vingegaard mit fairer Geste

In der darauffolgenden Abfahrt wurde es dramatisch. Die beiden Ausnahmekönner schenkten sich nichts, riskierten viel – beinahe zu viel. Vingegaard verhinderte erst gekonnt einen Abflug, kam mit dem Schrecken davon. Anders erging es wenige Augenblicke später Pogacar. Der Emirates-Profi verbremste sich in einer Kurve und stürzte.

Statt vom Abflug zu profitieren, zeigte der Däne Fair Play vom Feinsten. Er liess den zweifachen Tour-Champion, der sich beim Sturz sein Bein aufgeschürft und die Hose zerfetzt hatte, nochmals aufschliessen. Beide gaben sich im Anschluss die Hand und liessen es in der Abfahrt danach etwas ruhiger angehen.

Wout Van Aert (in Grün) verschärft 4,4 Kilometer vor dem Ziel noch einmal das Tempo. Tadej Pogacar (in Weiss) kann nicht mehr folgen. Keystone

Fünf Kilometer vor Schluss hatten die beiden mit Wout Van Aert den letzten Ausreisser eingeholt. Doch der belgische Jumbo-Visma-Teamkollege verschärfte nochmals das Tempo und der angeschlagene Pogacar vermochte nicht mehr zu reagieren. Was folgte, war die Machtdemonstration Vingegaards, der im Alleingang seinem zweiten Etappensieg der diesjährigen Austragung entgegenfuhr. Mit einer Verspätung von 1:04 Minuten kam Pogacar als Zweiter über die Ziellinie.

«Könnte nicht glücklicher sein»

«Es ist unglaublich. Heute Morgen habe ich zu meiner Freundin und Tochter gesagt, dass ich für sie gewinnen wolle – und genau das habe ich geschafft. Ich könnte nach dieser harten Etappe nicht glücklicher sein», so der Tagessieger im Interview.

Von Vorentscheidung wollte der Däne noch nichts Wissen: «Nun muss ich den Fokus behalten. Ich möchte noch nicht über den Gesamt-Sieg sprechen. Lassen wir uns erst in zwei Tagen darüber unterhalten.» Es ist ein Versuch des 25-Jährigen, um den Ball möglichst flach zu halten. Doch wenn bis zum Sonntag nichts mehr Aussergewöhnliches vorfallen sollte, dann wird der Sieger der 109. Austragung der Tour de France den Namen Jonas Vingegaard Rasmussen tragen.

Noch drei Etappen stehen an

Am Freitag erhalten die Fahrer auf der grösstenteils flachen und unspektakulären 19. Etappe nochmals die Chance, um durchzuatmen. Eine gute Gelegenheit für die Sprinter, aber auch die Ausreisser werden ein letztes Mal ihr Glück versuchen. Verschiebungen im Gesamtklassement werden nur noch am Samstag beim Einzelzeitfahren erwartet.

Doch den Vorsprung von 3:26 Minuten dürfte Vingegaard auf den zweitplatzierten Pogacar über die 40,7 Kilometer nicht mehr hergeben. Im Kampf um den Tagessieg wollen dann auch die Schweizer Stefan Küng und Stefan Bisegger ein Wörtchen mitreden.

Bester Schweizer in der 18. Etappe war übrigens Küng auf dem 44. Rang (+23:58 Minuten). Der 28-jährige Ostschweizer verbesserte sich in der Gesamtwertung um zwei Positionen und belegt nun den 39. Platz (+2:15 Stunden).