Fähndrich stürzt kurz vor Schluss und vergibt Podestplatz – Cologna solid

Langlauf

Sieben Kilometer Absperrungen und eine Turnhalle für Schnelltests: Wie Corona den Tour-de-Ski-Start im Münstertal prägt

Am Neujahrstag starten die Langläuferinnen und Langläufer im Münstertal ohne Zuschauer (und ohne das norwegische Team) in die Tour de Ski. Das Organisationskomitee in Tschierv hat deshalb nicht etwa weniger zu tun. Im Gegenteil. Die Arbeit wurde um einiges komplizierter. Das OK bleibt aber enthusiastisch und freut sich auf Kamelbuckel, Steilwandkurven und eine «Münstertal-Trophy».