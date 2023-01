Tour de Ski Fähndrichs Kräfte reichen nicht für den vierten Sprint-Sieg in Serie Bei der fünften Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme kann Nadine Fähndrich für einmal nicht mit den Besten mithalten. Nach drei Sprint-Siegen in Folge scheidet sie im Halbfinal aus.

Nadine Fähndrich kann nicht an die letzten Erfolge anknüpfen. Barbieri/Freshfocus

Nach drei Sprint-Siegen in Folge, in Beitostölen, Davos und Val Müstair, hat Langläuferin Nadine Fähndrich bei der fünften Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme nicht an ihre letzten Sprint-Erfolge anknüpfen können. Im Viertelfinal hatte sich die Schweizerin mit dem zweiten Rang noch durchgesetzt, ehe dann im Halbfinal Endstation war.

Fähndrich, die bereits vor dem Viertelfinal Müdigkeit bekundet hatte, konnte nicht mit der Konkurrenz mithalten. Sie rangierte sich am Ende des Feldes auf dem sechsten Rang und blieb so im Halbfinal hängen. «Ich war müde. Spätestens auf der Zielgeraden wusste ich, dass es nicht mehr reicht», sagte Fähndrich nach ihrem Ausscheiden. Am Ende reichte ihre Zeit für den elften Schlussrang. Im Tour-Gesamtklassement gelang der 27-Jährigen trotzdem der erneuten Sprung in die Top Ten. Die Innerschweizerin verbesserte sich von Rang 13 auf Rang zehn.

Das Podest des Sprints in Val di Fiemme war ganz in norwegischer Hand. Nach einem ausgeglichenen Final machte sich das gute Material der Norwegerinnen auf den Schlussmetern bezahlt, sodass Lotta Weng vor Zwillingsschwester Tiril Weng und Mathilde Myhrvold den norwegischen Dreifachsieg perfekt machte. Für Lotta Weng war es der erste Weltcup-Sieg überhaupt.

Kläbo setzt seine Domination fort, Fähndrich bleibt im Viertelfinal hängen

Bei den Männern blieb Nadine Fähndrichs Bruder und einziger Schweizer Cyril Fähndrich wenig überraschend im Viertelfinal hängen. Der 23-Jährige hatte es in seinem Heat unter anderem mit dem Ersten des Tour-Klassements Johannes Kläbo zu tun. Fähndrich belegte den fünften Rang und schied aus.

Kläbo war schliesslich auch der Sieg vorbehalten. Der norwegische Dominator setzte seine Machtdemonstration mit dem fünften Sieg in der fünften Etappe der Tour de Ski fort und baute somit seinen Vorsprung weiter aus.