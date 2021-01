Tour de ski Schwedin gewinnt schon wieder – Fähndrich in den Top 15 Die Schwedin Linn Svahn gewinnt nach der ersten auch die zweite Etappe an der Tour de Ski. Nadine Fähndrich zeigt ein gutes Rennen und klassiert sich in den Top 15.

Nadine Fähndrich (25) fährt im zweiten Etappen-Rennen der Tour de Ski in die Top 15. Keystone

(gav) Nach den Sturz in der ersten Etappe startet Nadine Fähndrich (25) mit der Wut im Bauch in den zweiten Tag der Tour de Ski. 10 km klassisch im Massenstart stehen bei den Frauen im bündnerischen Val Müstair auf dem Programm. Die Luzerner Sprintspezialistin zeigt ein gutes Rennen und läuft auf Rang 13. Fähndrich verliert 25 Sekunden auf die schwedische Siegerin Linn Svahn (21). Die junge Schwedin holt sich also im zweiten Rennen den zweiten Sieg. Auf Rang zwei landet Yulia Stupak (25, RUS) und dritte wird Jessie Diggins (29, USA).

Fähndrich ist nach dem Rennen nicht vollends zufrieden: «Es war okay. Ich wäre aber gerne mit der ersten Gruppe mitgelaufen», sagt sie gegenüber «SRF».

Die zweite Schweizerin Laurien van der Graaff (33) verliert zwei Minuten und 16 Sekunden auf die Schnellste.

Im Gesamtklassement führt die Schwedin Linn Shavn. Fähndrich steht nach der zweiten Etappe auf dem sechsten Rang.

Um 14:45 Uhr starten die Männer über 15 km klassisch.

Am Sonntag wird die dritte Etappe ebenfalls in Val Müstair bestritten. Bei den Frauen ein Verfolgungs-Rennen über 10 km und bei den Männern über 15 km.