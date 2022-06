Tour de Suisse Pinot gewinnt die Bergankunft in Malbun – Küng geht die Puste aus Der Franzose Thibaut Pinot holt seinen insgesamt zweiten Karriere-Etappensieg an der Tour de Suisse. Die besten Karten im Duell um den Gesamtsieg hat vor dem abschliessenden Zeitfahren Geraint Thomas. Stefan Küng muss um das Tour-Podest zittern.

Thibaut Pinot bejubelt seinen Etappensieg in Malbun. Keystone

Thibaut Pinot hat die siebte und vorletzte Etappe der Tour de Suisse für sich entschieden. Der Franzose in Diensten des Teams Groupama-FDJ gewann am Samstag die Bergankunft im liechtensteinischen Malbun solo und heimste seinen insgesamt zweiten Karriere-Etappensieg an der Schweizer Landesrundfahrt ein. 2015 hatte er erstmalig einen Teilabschnitt bei der Tour de Suisse gewonnen. Zweiter wurde der Spanier Oscár Rodríguez, Rang drei ging an Alexey Lutsenko aus Kasachstan.

In der Pole-Position auf den Gesamtsieg befindet sich vor dem abschliessenden Einzelzeitfahren von und nach Vaduz der Kolumbianer Sergio Higuita, der die Etappe als Vierter beendete und neu das Gelbe Trikot trägt. Hinter ihm fuhr mit Geraint Thomas aber der wohl heisseste Siegesanwärter als Fünfter ins Ziel ein: Der Brite liess seinen ärgsten Widersacher um den Toursieg, Jakob Fuglsang, damit hinter sich. Der Däne hatte das Gesamtranking vor der Etappe angeführt, fiel aber nun auf Platz drei zurück.

Küng muss abreissen lassen

Hoffnungen auf eine gute Platzierung hatte sich derweil auch Pinots Teamkollege Stefan Küng gemacht. Doch der Ostschweizer, dem knapp zwei Kilometer vor der Ziellinie im Schlussanstieg die Puste ausging, musste mit Platz 18 und einem stattlichen Rückstand von knapp drei Minuten vorliebnehmen. Küng, der im Gesamtklassement als Siebter klassiert ist, könnte als versierter Zeitfahrer am Sonntag zu einer Aufholjagd ansetzen. Das Tour-Podest ist allerdings in weite Ferne gerückt. Sein Rückstand auf Position drei beläuft sich auf zwei Minuten.

Die vorletzte Etappe verlangte dem Schweizer Stefan Küng einiges ab. Keystone

«Es war nachher so, als hätte mir jemand einen Stecker gezogen», klagte Küng im Anschluss – gab sich mit Blick auf die finale Etappe aber kämpferisch: «Mein Ziel ist es, das Zeitfahren zu gewinnen und noch ein paar Plätze gutzumachen im Gesamtklassement.»

Bester Schweizer auf dem rund 195 Kilometer langen Teilabschnitt war Sébastien Reichenbach als Neunter. Yannis Voisard fuhr im coronabedingt ausgedünnten Feld auf Rang 27, Roland Thalmann schaffte es auf den 29. Platz.