Transfer «Ich kann es kaum erwarten»: Manuel Akanji unterschreibt für fünf Jahre in Manchester Der Nati-Verteidiger verlässt Borussia Dortmund nach viereinhalb Jahren und schliesst sich dem englischen Meister Manchester City an. Er erhält einen Fünfjahresvertrag auf der Insel.

Offiziell: Manuel Akanji verlässt Borussia Dortmund. Ihn zieht es zu Manchster City. Imago/Kirchner/Marco Steinbrenne / www.imago-images.de

Was zuvor allenthalben berichtet worden war, hat am Donnerstag seine Vollzugsmeldung erhalten: Manuel Akanji kehrt Borussia Dortmund nach viereinhalb Jahren den Rücken und schliesst sich per sofort dem amtierenden englischen Meister Manchester City an. Der Schweizer Innenverteidiger erhält beim Premier-League-Club einen Vertrag über fünf Jahre bis 2027. Dies gaben beide beteiligten Vereine am Donnerstag bekannt. Die vereinbarte Ablösesumme geht aus den Medienmitteilungen nicht hervor.

Den obligatorischen Medizincheck hatte Akanji bereits am Mittwoch durchlaufen. «Ich freue mich, hier zu sein, und kann es kaum erwarten, dass es losgeht», liess sich der 41-fache Nati-Spieler im Communiqué der «Citizens» zitieren. City sei eines der besten Teams der letzten fünf Jahre gewesen. «Sie sind grossartig anzuschauen und spielen einen aufregenden Fussball.» Es fühle sich wie der «perfekte nächste Schritt in meiner Karriere» an, so der Defensivakteur, der sich in Manchester allerdings auf namhafte Konkurrenz auf seiner Position einstellen muss.

Akanji war Anfang 2018 vom FC Basel zur Dortmunder Borussia gewechselt und avancierte rasch zu einer tragenden Grösse. Insgesamt absolvierte er 153 Pflichtspiele für den achtmaligen deutschen Meister. Zuletzt spielte er ob seiner Ankündigung, den bis 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, sportlich jedoch keine Rolle mehr. Der Zürcher trifft beim von Star-Trainer Pep Guardiola trainierten Verein aus dem Nordwesten Englands auf seinen ehemaligen BVB-Teamkollegen Erling Haaland, der sich City vor der Saison angeschlossen hatte.