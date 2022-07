Transfergerüchte Cristiano Ronaldo will wechseln – doch will den Superstar überhaupt jemand? Jeder will ihn haben – könnte man meinen. Doch die Zukunftsplanung von Cristiano Ronaldo gestaltet sich schwer. Muss er letztlich mangels Alternativen bei Manchester United bleiben?

Sagt Cristiano Ronaldo Manchester United bald Tschüss? keystone

Die Ausbeute: imposant. Bis auf die Weltmeisterschaft hat Cristiano Ronaldo alles gewonnen, was es in seinem Sport zu gewinnen gibt. Gewisse Trophäen gleich mehrfach. Einen weiteren Anlauf in Richtung WM-Titel unternimmt der fünffache Weltfussballer des Jahres mit Portugal im Winter in Katar. Überdies peilt der 37-jährige Superstar den sechsten Champions-League-Triumph an.

Das Problem? Den Schauplatz Königsklasse kann ihm sein aktueller Arbeitgeber Manchester United nicht bieten. Ein enttäuschender sechster Rang, satte 35 Punkte hinter Meister City, ist das Resultat der abgelaufenen Saison für die Red Devils. Das reicht für die zweitklassige Europa League. Zu wenig für die Ambitionen des Portugiesen. Er will weg – trotz laufenden Vertrags für eine weitere Saison.

Unendliche Liebe für Manchester nun endlich?

«Jeder, der mich kennt, weiss von meiner unendlichen Liebe für Manchester United», so die Worte Ronaldos bei seinem Wechsel im vergangenen Jahr von Juventus zu ManU. Eine Rückkehr zu dem Klub, der ihm zum Karriere-Durchbruch verhalf. Der Verein, bei dem er erstmals den Henkelpott gewann, zum erstem Mal zum Weltfussballer des Jahres gekürt wurde. Eine Heimkehr zur alten Liebe, die das Herz jedes Fussballromantikers höher schlagen liess. Eine Liebe, die nun allerdings endlich scheint.

Beim Trainingsstart am 4. Juli fehlte der hoch dekorierte Fussballer – «aus familiären Gründen», liess der Klub verlauten. Auch die zweiwöchige Vorbereitungs-Tour nach Thailand und Australien verpasste er. Berichte des wechselwilligen Portugiesen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Sein umtriebiger Berater Jorge Mendes soll die Dienste seines Klienten etlichen Klubs angeboten haben. Von Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern München, Napoli oder Atlético Madrid war die Rede.

Bayern diskutiert Transfer

Nicht überall stösst das Angebot auf offene Ohren. So sagte etwa Oliver Kahn, Vorstandschef des FC Bayern, gegenüber der «Sport Bild»: «Wir haben das Thema diskutiert – sonst würden wir unseren Job nicht gut machen. Aber wir kamen zum Schluss, dass er nicht zu unserer Philosophie gepasst hätte». Derzeit am heissesten gehandelt wird ein Wechsel zum 11-fachen spanischen Meister Atlético Madrid.

Neun Jahre verbrachte Ronaldo bei Real Madrid, erlebte dort die Blütezeit seines Fussballerdaseins. Nun ein Wechsel zum Erzrivalen aus der gleichen Stadt? Dem Klub, dem er in 37 Partien mit drei Teams 25 Tore eingeschenkt hatte, also so was wie sein Lieblingsgegner. Ein Duell, bei dem stets die Emotionen hochkochten.

So auch am im Champions-League-Achtelfinal 2019 zwischen Juve und Atlético. Im Hinspiel sagte Ronaldo in der Interviewzone, er habe fünfmal die Champions League gewonnen, die Madrilenen kein einziges Mal. Im Rückspiel markierte er einen Hattrick, sicherte den Turinern das Weiterkommen. Der Portugiese jubelte vor den mitgereisten «Colchoneros-Fans», griff sich mit beiden Händen in den Schritt. Die Uefa büsste ihn später für diesen obszönen Jubel mit 20'000 Euro.

Cristiano Ronaldo jubelt 2019 mit einer obszönen Geste vor den Atlético-Fans. keystone

Unbeliebt bei den Atlético-Fans

Unter anderem wegen solchen Szenen wollen ihn die Atlético-Fans nicht in ihrem Trikot spielen sehen. Ein Verein, der über 300 Fanklubs vertritt, wendete sich mit einem öffentlichen Statement an den Klub. Er will den Transfer unter allen Umständen verhindern, kündigt Widerstand an. Auch Atlético-Präsident Enrique Cerezo meldete sich zu Wort: «Es ist fast unmöglich, dass Cristiano bei uns landet». Um ein klares Dementi handelt es sich nicht.

Die grösste Hürde: Der Portugiese soll jährlich knapp 30 Millionen Euro verdienen. Eine Summe, die nur wenige Klubs stemmen können. Zudem will ihn Manchester nicht ziehen lassen. «Ich habe mit ihm geplant und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm», so Neo-ManU-Coach Erik ten Hag. Bei Gesprächen mit der Klubleitung soll Ronaldo jedoch Anfang Woche seinen Wechselwunsch nochmals bekräftigt haben.

Cristiano Ronaldo bespricht am Dienstag zusammen mit seinem Berater Jorge Mendes seine Zukunft auf dem Trainingsgelände von Manchester United. keystone

Ob er noch gut genug ist? Angesichts seines Alters von 37 Jahren eine berechtigte Frage. Doch Ronaldo ist nicht irgendein Fussballer. Er ist eine Koryphäe, einer der besten Fussballer aller Zeiten. Nach wie vor. Das dürfte auch die Schweizer Nati bestätigen. Im Nations-League-Spiel Anfang Juni zauberte der Superstar, spielte die Verteidigung ein ums andere Mal schwindlig, erzielte zwei Tore, lieferte einen Assist und fügte der Schweiz praktisch im Alleingang eine 0:4-Klatsche zu. Die höchste Niederlage seit 12 Jahren.

Man weiss nie, wo die Liebe hinfällt. Auch die hartgesottensten Atlético-Fans würden Ronaldo nach 20 Saisontoren oder spätestens nach einem Titelgewinn ins Herz schliessen. Doch die Liebe kann auch launisch sein, unberechenbar. Aber was passiert, wenn die Alternativen fehlen? Dann halten viele am Bewährten fest, geben der alten Liebe eine zweite Chance.