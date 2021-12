Unihockey Endstation Halbfinal: Bitteres Eigentor leitet Schweizer Niederlage ein Die Schweizer Unihockeyaner scheitern bei der WM abermals an Schweden. Die Nati zeigt gegen höchst effiziente Skandinavier eine mutige Leistung, bringt sich durch Fehler und eine mangelhafte Chancenverwertung aber um den verdienten Lohn.

Manuel Maurer war einer der Schweizer Aktivposten, hatte aber mehrfach kein Glück im Abschluss. Keystone

Schweden hat sich für die Schweizer Unihockeyaner bei Weltmeisterschaften stets als unlösbare Aufgabe erwiesen – so auch diesmal, im elften Anlauf. Die Equipe von Trainer David Jansson musste sich den übermächtigen Skandinaviern im WM-Halbfinal in Helsinki mit 1:6 geschlagen geben, einer beherzten Leistung zum Trotz. Der Traum von der zweiten Endspielteilnahme – und dem ersten WM-Titel notabene – ist damit ausgeträumt. Zumindest winkt am Samstag die Bronzemedaille, welche die Nati schon an der letzten WM davongetragen hatte. Im Spiel um Platz drei trifft die Schweiz auf den Sieger des zweiten Halbfinalduells zwischen Finnland und Tschechien.

Beinahe wäre der Nati ein Traumstart gelungen, Manuel Maurer liess nach gut zwei Minuten die ersten beiden Topchancen der Partie ungenutzt. Kurz darauf verpassten es Christoph Meier und Jan Zaugg, den starken Schweizer Beginn mit einem Treffer zu vergolden: Auch sie scheiterten an Goalie Jonathan Edling. Die favorisierten Schweden machten vom Start weg einen überraschend farblosen Eindruck und kamen kaum zu gefährlichen Szenen.

Fatales Schweizer Missgeschick

Die Schweden brauchten einen fatalen Schweizer Fauxpas für den Führungstreffer. Michael Schiess, der augenscheinlich zu klären gedachte, beförderte den Ball mit viel Wucht ins eigene Netz (12.). Wenig später veredelte Tobias Gustafsson den ersten ansehnlichen Spielzug zum zweiten Tor (14.) – und stellte den Matchverlauf richtiggehend auf den Kopf.

So unglücklich das erste Drittel aus eidgenössischer Sicht verlief, so sehenswert keimte im Mittelabschnitt wieder Hoffnung auf: Claudio Laely traf nach feinem Assist von Paulo Riedi zum Anschluss (25.). Dass es allerdings bei nur einem Treffer blieb, war auf die eklatante Abschlussschwäche der Schweizer zurückzuführen, die sich trotz bester Gelegenheiten nicht zu belohnen vermochten.

Das Schlussdrittel war erst drei Minuten alt, als die höchst effizienten Schweden den nächsten Tiefschlag bereithielten. Goalie Pascal Meier gab beim 1:3 durch Kim Nilsson keine glückliche Figur ab (44.). Wenig später machte der Rekordweltmeister alles klar – und schraubte das Resultat schliesslich in die Höhe.