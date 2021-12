Unihockey-WM Überraschung bleibt aus: Schweizerinnen sind gegen Schweden chancenlos Die Schweizer Unihockeyanerinnen haben an der WM in Schweden den Finaleinzug verpasst. Gegen den Lokalmatador taucht die Schweiz gleich mit 1:14. Nun wartet am Sonntag das Spiel um Bronze.

Isabelle Gerig (Mitte) schoss das Ehrentor für die Schweiz. Keystone

Gross waren die Ambitionen, übermächtig der Gegner aus Schweden. An der Unihockey-WM im schwedischen Uppsala verpassten die Schweizerinnen den Finaleinzug deutlich. Im Halbfinale unterlag das Team von Trainer Rolf Kern dem Gastgeben aus Schweden deutlich.

Die Schweizerinnen starteten gut in die Partie und konnten das Geschehene ausgeglichen gestalten. Erst nach 10 Minuten nahmen die Schwedinnen Fahrt auf und begannen zu skoren. Mit einem 0:4 ging es in die Drittelspause. Auch im Mittelabschnitt war der Schweden-Express nicht zu stoppen. Die Schweizerinnen konnten sich kaum aus der Umklammerung lösen und wurden regelrecht vorgeführt. Mit 0:10 ging es in die zweite Pause. Das Verdikt klar, das Spiel längst gelaufen. Am Ende setzte es eine klare 1:14-Klatsche ab. Isabelle Gerig gelang das Ehrentor für die Schweiz.

Die Schwedinnen zeigten eine Machtdemonstration und haben ihre Ambition auf erneutes WM-Gold eindrücklich aufgezeigt. Auf die Schweizerinnen wartet am Sonntagmittag das Spiel um Bronze. Um dennoch WM-Edelmetall zu sichern, benötigt es eine Leistungssteigerung. Gegner sein wird Finnland oder Tschechien.