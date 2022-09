US Open Jabeur und Swiatek spielen am Samstag um den Titel Die Endspielpaarung der US Open steht fest. Ons Jabeur gewinnt im Eiltempo gegen Caroline Garcia, Iga Swiatek setzt sich gegen Aryna Sabalenka durch. Für beide wäre ein Finalsieg eine Premiere.

Ons Jabeur war nach ihrem Erfolg über Caroline Garcia voller Freude. Keystone

Ons Jabeur streckte ihre Arme und Beine von sich und genoss den Glücksmoment auf dem Hartplatz im Arthur-Ashe-Stadium, wenig später lächelte auch Iga Swiatek hochzufrieden: Die Tunesierin und die Polin kämpfen bei den US Open um den Titel.

Die 28 Jahre alte Jabeur legte in ihrem Halbfinale am Donnerstag ein enormes Tempo vor und jubelte bereits nach nur 65 Minuten über ihren 6:1, 6:3-Sieg gegen die chancenlose Französin Caroline Garcia. Die 21-jährige Weltranglistenerste Iga Swiatek musste gegen die Belarussin Aryna Sabalenka deutlich mehr kämpfen, setzte sich aber letztlich 3:6, 6:1, 6:4 durch.

«Es fühlt sich hier realer an, im Finale zu stehen», sagte Jabeur: «In Wimbledon habe ich meinen Traum gelebt und konnte es nicht glauben.» Jabeur greift im Titelmatch am Samstag zum zweiten Mal nach ihrem ersten Grand-Slam-Sieg, beim Rasenklassiker vor zwei Monaten unterlag sie im Endspiel Jelena Rybakina. Und ist umso motivierter in New York.

«Nach Wimbledon habe ich viel Druck verspürt», sagte Jabeur: «Ich bin sehr erleichtert, dass ich meine Leistung bestätigen konnte. Die Hardcourt-Saison ist nicht so gut für mich gestartet, nun bin ich glücklich, dass ich erneut im Finale stehe.»

Swiatek will ersten Hartplatz-Triumph

Iga Swiatek greift nach ihrem ersten Sieg an den US Open. Keystone

Swiatek konnte im Juni zum zweiten Mal bei den French Open triumphieren und hofft nun auf ihren ersten ganz grossen Coup auf dem Hardcourt. Es ist ihr erstes Finale in New York, dass sie sich mit einer Leistungssteigerung gegen die schwer frustrierte Belarussin verdiente. Sabalenka sass anschliessend mit verspiegelter Sonnenbrille auf der Pressekonferenz - wohl, um ihre Tränen zu verbergen. «Es waren nur ein paar Punkte. Sie hat in den entscheidenden Momenten sehr, sehr gut gespielt», sagte Sabalenka.

Swiatek war naturgemäss deutlich besser gelaunt. «Ich bin ziemlich froh, dass ich bei diesem Turnier geistig gerade so frisch bin, dass ich meine Chancen nutze», sagte die dominante Spielerin der Saison, die nun auch in New York um den Titel spielt. (sid)