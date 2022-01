Vierschanzentournee Tür zum «Grand Slam» steht offen: Ryoyu Kobayashi siegt auch in Bischofshofen Der Japaner gewinnt auch das dritte Springen der Vierschanzentournee, sein zweiter Gesamtsieg ist nur noch Formsache. Die Schweizer überzeugen beim Ersatz-Wettkampf für Innsbruck indes nur bedingt.

Ryoyu Kobayashi gewann auch das dritte Springen der Vierschanzentournee. Keystone

Die Tür war offen: 137,5 Meter hätte Marius Lindvik springen müssen, um Ryoyu Kobayashi für einmal zu schlagen, eigentlich eine durchaus lösbare Aufgabe. Doch dem Norweger, Leader nach dem ersten Durchgang, versagten beim ersten von zwei Springen in Bischofshofen die Nerven: 135,5 Meter genügten nur für den zweiten Platz. Erneut stand Kobayashi ganz oben. Dem Japaner gelang nach Sprüngen auf 137 und 137,5 Meter der dritte Sieg in Serie. Am Donnerstag kann er seinen zweiten Tournee-Triumph finalisieren.

Der 25-Jährige steht kurz davor, ein sagenhaftes Kunststück zu wiederholen: Wie schon 2018/19 könnte er nebst dem Gesamtsieg auch alle vier Tagessiege erringen. Diesen «Grand Slam» hatten vor ihm bloss der Deutsche Sven Hannawald (2001/02) und der Pole Kamil Stoch (2017/18) geschafft. Kobayashis Vorsprung im Tournee-Klassement ist vor dem abschliessenden Wettkampf in jedem Fall recht komfortabel: Rund 18 Punkte liegt er vor Lindvik.

Der amtierende Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud (Norwegen) sprang derweil auf Platz drei, der Deutsche Karl Geiger wurde Vierter. Lovro Kos, im Vorfeld Gesamtdritter, musste seine Hoffnungen auf eine Top-Platzierung im Gesamtklassement indessen begraben. Der Slowene stürzte im ersten Durchgang, schaffte es dank seiner imposanten Weite von 138 Metern zumindest in den Final. Er beendete das Springen auf Position 25.

Schweizer mit durchzogenem Resultat

Bester Schweizer wurde erneut Killian Peier, dem beim dichten Schneetreiben in der Salzburger Gemeinde jedoch die nötige Leichtigkeit abging. Seine grundsoliden, aber zu handzahmen Sprünge auf 130 und 133 Meter genügten höchsten Ansprüchen nicht und beförderten den Waadtländer auf Position 26. Bitter: Bei der – letztlich obsoleten – Qualifikation in Innsbruck war er fulminant Dritter geworden. Gregor Deschwanden sammelte nach 129,5 und 127,5 Meter weiten Flügen als 29. zumindest zwei Weltcup-Punkte.

Killian Peier wurde bei dichtem Schneefall als 27. bester Schweizer. Keystone

Dies gelang Simon Ammann unterdessen nicht: Der 40-jährige Routinier musste bereits nach dem ersten Durchgang die Segel streichen. Der Toggenburger, der bereits in der Qualifikation als 45. nur bedingt zu reüssieren vermochte, kam auf der Paul-Ausserleitner-Schanze nicht zurecht. 124 Meter genügten deutlich nicht, um sich im K.o.-Duell gegen den Deutschen Markus Eisenbichler durchzusetzen.

Von der Vier- zur «Dreischanzentournee»

Das dritte Springen der Tournee steigt traditionell auf der Bergiselschanze in Innsbruck. Der für Dienstagmittag angesetzte Wettkampf war aber aufgrund eines anhaltenden Föhnsturms zunächst immer weiter verschoben, dann gänzlich abgesagt worden. Die Wettkampfleitung des Welt-Skiverbands FIS um Renndirektor Sandro Pertile entschied sich daraufhin kurzfristig dafür, gleich zweimal an der vierten Tournee-Station Bischofshofen springen zu lassen – aus der Vier- ist folglich eine «Dreischanzentournee» geworden. Ein solches Szenario trat in der fast 70-jährigen Historie des Traditionswettbewerbs erst einmal ein: Im Januar 2008 mussten ebenfalls zwei Springen in Bischofshofen stattfinden.