Vierschanzentournee Sieg auch in Bischofshofen: Dominanter Halvor Egner Granerud macht Tournee-Triumph perfekt Der Norweger lässt auf der Paul-Ausserleitner-Schanze nichts anbrennen und feiert im vierten und letzten Tournee-Springen den dritten Sieg. Gregor Deschwanden, einziger Schweizer Vertreter, schafft es in den Finaldurchgang.

Halvor Egner Granerud hat seine Führung souverän ins Ziel gebracht. Keystone

Halvor Egner Granerud hat auf seinem Weg zum Gewinn der Vierschanzentournee nichts mehr anbrennen lassen – im Gegenteil. Der dominante Norweger gewann das abschliessende Springen in Bischofshofen mit rund acht Punkten Vorsprung vor dem Slowenen Anze Lanisek und vergoldete seinen Gesamttriumph mit dem dritten Sieg im vierten Wettkampf. Dritter – und Zweiter im Gesamtranking – wurde der Pole Dawid Kubacki, der gegenwärtig die Führung im Weltcup innehat.

Lediglich in Innsbruck war Granerud nicht über den zweiten Platz hinausgekommen. Für den Skandinavier kommt der ersehnte Tournee-Gesamtsieg einem Erfolg über die eigenen Zweifel gleich. Dem mit herausragenden Fähigkeiten gesegneten 26-Jährigen war dieser Meilenstein bislang verwehrt geblieben, auch weil ihm seine grüblerische Art oftmals im Wege gestanden war. So etwa während der Vierschanzentournee 2020/21, als der damalige Weltcup-Führende als klarer Favorit ins Rennen ging, dem exorbitanten Erwartungsdruck aber nicht standhielt – und gar das Gesamt-Podest verfehlte.

Eine grosse Bedeutung kommt sein Erfolg auch für seine Nation zu: Norwegen wartete seit 2007, als Anders Jacobsen die traditionsreiche Trophäe eingeheimst hatte, auf einen Gesamtsieg.

Deschwanden sammelt einen Weltcup-Punkt

Gregor Deschwanden, einziger Vertreter des seit Saisonbeginn schwächelnden Swiss-Ski-Teams, gelang auf der Paul-Ausserleitner-Schanze immerhin der Einzug in den Finaldurchgang. Seine Sprünge auf 124 und 127,5 Meter bescherten ihm den 30. Rang, einen Weltcup-Punkt und Position 28 im Tournee-Klassement.

Alleinunterhalter Gregor Deschwanden trug die Schweizer Farben bis in den Finaldurchgang. Keystone

Enttäuschend verlief der Wettkampf einmal mehr für Deutschland, dessen letzter Gesamtsieg an der Tournee nunmehr 21 Jahre zurückliegt: Dass erneut keiner der sechs gemeldeten Springer des Teams von Trainer Stefan Horngacher in den Top Ten figurierte, steht symptomatisch für eine tiefgreifende Schwächeperiode. Karl Geiger, in Normalform ein Garant für Spitzenresultate, kam beim Dreikönigsspringen nicht über einen mediokren 23. Rang hinaus, und Markus Eisenbichler verfehlte zum dritten Mal während der Tournee den zweiten Durchgang. Auch in der Tourneewertung ist unter den ersten Zehn kein Deutscher auszumachen.