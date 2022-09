Vuelta a España Sieg der Spanien-Rundfahrt: Remco Evenepoel beendet die belgische Durststrecke Nach 44 Jahren gewinnt wieder ein Belgier eine Grand Tour: Remco Evenepoel triumphiert bei der Vuelta. Für den hochbegabten Flamen ist es der erste grosse Höhepunkt der noch jungen Karriere – die nach einem schweren Unfall vor zwei Jahren am seidenen Faden hing.

Schon am Samstag bei der Königsetappe konnte Evenepoel seine Tränen nicht zurückhalten. Manu Fernandez / AP

Seit der siebten Etappe trug er das rote Leadertrikot. Sein Triumph stand schon nach der Königsetappe am Samstag fest. Und doch, als das Resultat durch das Ende des letzten Teilstücks am Sonntag sein amtliches Siegel erhielt, wurde der neue Vuelta-Gesamtsieger Remco Evenepoel von seiner Gefühlswelt übermannt. «Ich war gestern schon sehr emotional. Doch wir mussten es erst einmal zu Ende bringen. Dass es nun offiziell ist, macht mich überglücklich», sagte er im TV-Interview nach dem Rennen. «Wir können stolz darauf sein, was wir in den letzten Wochen geschafft haben. Das ist ein grosser Erfolg für mich als Fahrer, für mein Land und für mein Team.».

Auf der 21. und damit letzten Etappe der Spanien-Rundfahrt am Sonntag machte sich der Belgier keine Mühe mehr, um den Etappensieg mitzufahren. Über zwei Minuten Vorsprung nahm er aus den vergangenen drei Wochen mit, der Sieg war ihm so gut wie nicht mehr zu nehmen. Stattdessen lieferten sich der Kolumbianer Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), der Däne Mads Pedersen (Trek-Segafredo) und der Deutsche Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) einen intensiven Schlusssprint um die ersten drei Plätze.

Dass es emotional werden würde, vermochte dennoch kaum zu überraschen. Der Erfolg Evenepoels bei der Spanien-Rundfahrt, eines der wichtigsten Etappenrennen der Radsport-Welt, hat durchaus historische Züge, erlöst er seine Velo-Nation doch aus einer 44 Jahre währenden Durststrecke. Seit dem Gesamtsieg von Johan De Muynck beim Giro d'Italia hatte kein Belgier mehr bei einer Grand Tour triumphiert.

So haben die Schweizer abgeschnitten Auch einige Schweizer Radprofis fuhren an der Spanien-Rundfahrt mit. Darunter Gino Mäder (Bahrain Victorious), der als bester Schweizer im Gesamtranking den 20. Schlussrang belegte. Der 25-jährige Flawiler fuhr in der 17. Etappe auf den elften Rang, was sein bestes Rennergebnis der diesjährigen Vuelta darstellte. Zu Beginn der traditionellen Landesrundfahrt zog ausserdem Fabian Lienhard (Groupama – FDJ) die Aufmerksamkeit auf sich: in der dritten Etappe gehörte der 29-jährige Zürcher zur Spitzengruppe und fuhr im Schlusssprint auf den starken fünften Rang. Im Gesamtranking belegte Lienhard jedoch nur den 122. Platz. Als letzter Schweizer mischte Sébastien Reichenbach (Groupama – FDJ) mit. Der 33-jährige Walliser erzielte sein bestes Resultat am achten Renntag, als er auf dem zehnten Schlussrang landete. Im Gesamtranking stand er zum Schluss vier Plätze hinter Mäder auf dem 24. Platz.

Der Faktor Glück hat bei der Beendigung der langen Wartezeit gewiss auch eine Rolle gespielt. Primoz Roglic schied am Dienstag bei der 16. Etappe nach einem verhängnisvollen Sturz im Zielbereich aus. Der Slowene hatte die zurückliegenden drei Vuelta-Ausgaben allesamt für sich entschieden und lag zum Zeitpunkt seines Ausscheidens in der Gesamtwertung mit gut anderthalb Minuten Rückstand hinter Evenepoel auf dem zweiten Rang.

Dabei ist sein Weg zu einem der besten Radprofis der Welt freilich nur auf den ersten Blick vorgezeichnet. Zwar entstammt Evenepoel einem radsportaffinen Elternhaus, sein Vater Patrick war ebenfalls Velorennfahrer. Doch zum Radsport findet Remco, der zunächst eine Karriere als Fussballer anstrebt, erst mit 17 Jahren, nachdem ihn der RSC Anderlecht aussortiert.

Sein exorbitantes Talent auf zwei Rädern ist dem jungen Flamen gleich anzusehen. Er erarbeitet sich eine Reputation als Alleskönner und feiert früh erste Erfolge. 2019 setzt der erst 19-Jährige mit dem Gewinn des als äusserst anspruchsvoll geltenden Eintagesrennen Clásica San Sebastián ein erstes grosses Ausrufezeichen. Noch im gleichen Jahr sichert er sich in England die WM-Silbermedaille. Vergleiche mit der Ikone Eddy Merckx drängen sich auf.

Schwerer Sturz gefährdet Karriere

Doch hinter den Tränen des 22-Jährigen verbirgt sich auch eine persönliche Leidensgeschichte. Als der hochtalentierte Belgier bei der Lombardei-Rundfahrt 2020 einen Abhang hinunterstürzt, findet nicht nur sein bis dahin steiler Aufstieg ein jähes wie schmerzhaftes Ende: Plötzlich hängt seine noch junge Karriere am seidenen Faden. Er erleidet eine Lungenquetschung sowie einen Bruch des Beckens. Mehr als ein halbes Jahr muss er verletzungsbedingt pausieren und nach seiner Rückkehr deuten seine Leistungen vorderhand wenig darauf hin, dass er den steinigen Weg zu alter Stärke findet.

Doch in diesem Jahr knüpft der wiedererstarkte Evenepoel an seine Erfolge vor dem Sturz an. Im Frühjahr gelingt ihm der Exploit beim belgischen Eintagesklassiker Lüttich–Bastogne–Lüttich, kurz gewinnt er zum zweiten Mal die Clásica de San Sebastián. Und nun findet seine Karriere mit dem Sieg bei der Vuelta einen vorläufigen Höhepunkt. Dass weitere folgen, scheint auch mit Blick auf sein noch junges Alter alles andere als ausgeschlossen.